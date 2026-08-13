مصر : بعد أنباء وفاة 6 أشقاء في حادث الإسماعيلية.. مسؤول يحسم حقيقة الواقعة

خبرني - حسم مسؤول بهيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية بمصر الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة 6 أشقاء من أسرة واحدة، ضمن ضحايا حادث طريق الدواويس المأساوي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تداول قائمة بأسماء قيل إنها تعود إلى 6 أشقاء لقوا مصرعهم في الحادث، ما أثار حالة من الحزن والقلق بين المتابعين، خاصة مع تداول روايات متعددة حول هوية الضحايا.

وكشف الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، حقيقة هذه الأنباء، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة بشأن وفاة 6 أشقاء لا تتفق مع البيانات الرسمية الخاصة بضحايا الحادث.

وأوضح أن قوائم الضحايا الرسمية لا تشير إلى وجود 6 أشقاء من أسرة واحدة بين المتوفين، نافيًا صحة ما جرى تداوله بهذا الشأن.

تفاصيل حادث طريق الدواويس

وكانت النيابة العامة قد كشفت تفاصيل التحقيقات في حادث التصادم الذي وقع على طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم مركبتي ربع نقل كانتا تقلان عمالًا، بعدما تعرض الإطار الخلفي الأيمن لإحدى السيارتين للانفجار، ما أدى إلى انحرافها إلى الاتجاه المقابل واصطدامها بالمركبة الأخرى.

وانتقل أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، بينما توجه فريق آخر إلى المستشفيات لمتابعة حالة المصابين ومناظرة جثامين المتوفين والاستماع إلى أقوال المصابين وذويهم.

إجراءات عاجلة بعد حادث الدواويس

وعقب الحادث، وجه محافظ الإسماعيلية باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، من بينها تشكيل لجنة فنية تضم الجهات المعنية بالمرور والطرق لمعاينة الطريق وتحديد أوجه الخلل ووضع حلول تساهم في رفع مستوى السلامة.

كما صدرت توجيهات بحصر المزارع الواقعة على طريق وادي الملاك، مع التشديد على منع تشغيل الأطفال دون السن القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تخالف القواعد المنظمة لعمل الأطفال.