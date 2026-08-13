*
السبت: 15 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس

  • 13 أغسطس 2026
  • 19:21
أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس

خبرني -  أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن اجراء تحويلات مرورية مساء اليوم الخميس لتركيب جسر مشاة حديدي في شارع زهران، وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية في العاصمة.

وأكد المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى المهندس سليمان الشمري، إنه سيتم تركيب جسر المشاة في شارع زهران، في المقطع الواقع من الدوار السادس إلى الدوار السابع، وذلك ضمن خطط الأمانة لتطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية، وتأمين عبور آمن للمشاة.

بدوره، أوضح مدير دائرة الإنشاءات المهندس هاني المراشدة، أن تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقاً كلياً لمسارب الشارع في موقع العمل، حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية التنفيذ، الأمر الذي يستدعي إجراء تحويلات مرورية للسير القادم من الدوار السادس باتجاه الدوار السابع، وتحويل الحركة المرورية إلى اليمين نحو شارع المدينة المنورة، وللسير القادم من الدوار السابع باتجاه الدوار السادس يتم التوجه يميناً نحو شارع محمود موسى عبيدات.

وأشار إلى أن هذه التحويلات ستُنفذ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة الثامنة صباحاً، ولمدة يوم واحد فقط.

ودعت أمانة عمّان الكبرى المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن كوادر إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية الموضوعة في الموقع، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن يعزي إندونيسيا بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها
الأردن يعزي إندونيسيا بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها
  • 2026-08-15 14:21
الجمعية الفلكية: 30 شهابا في الساعة وكرات نارية زينت سماء وادي رم
الجمعية الفلكية: 30 شهابا في الساعة وكرات نارية زينت سماء وادي رم
  • 2026-08-15 13:36
مدير عام الجمارك يفتتح قاعة كبار العملاء في جمرك عمان / الماضونة لتعزيز جودة الخدمات
مدير عام الجمارك يفتتح قاعة كبار العملاء في جمرك عمان / الماضونة لتعزيز جودة ...
  • 2026-08-15 13:23
الملكة رانيا تهنئ بمولودتين توأم وتكشف عن اسميهما
الملكة رانيا تهنئ بمولودتين توأم وتكشف عن اسميهما
  • 2026-08-15 13:04
الحكومة: 71% نسبة نضج الخدمات الحكومية الرقمية خلال النصف الأول من 2026
الحكومة: 71% نسبة نضج الخدمات الحكومية الرقمية خلال النصف الأول من 2026
  • 2026-08-15 12:46
الحكومة: إنجاز 92% من مستهدفات تحديث القطاع العام حتى منتصف 2026
الحكومة: إنجاز 92% من مستهدفات تحديث القطاع العام حتى منتصف 2026
  • 2026-08-15 12:26