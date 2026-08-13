القبول الموحد: الطب وطب الأسنان باتا من التخصصات المشبعة ويقتربان من الركود

خبرني - قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، الخميس، إن تخصصي الطب وطب الأسنان باتا من التخصصات المشبعة، ويقتربان من أن يصبحا تخصصين راكدين، بسبب الأعداد الكبيرة للطلبة المتخرجين من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف الخطيب في تصريحات لقناة "المملكة"، مساء الخميس، أن مجلس التعليم العالي أقر قبل أربع سنوات خطة تدريجية لتخصصي الطب وطب الأسنان، بهدف تخفيف أعداد الطلبة المقبولين فيهما، والمحافظة على جودة المخرجات والوصول إلى الطاقات الاستيعابية الحقيقية في الجامعات الأردنية الرسمية.

وأشار إلى وجود مجموعة أخرى من التخصصات الراكدة والمشبعة، خاصة في مجال الهندسة، باستثناء تخصصات جديدة ومطلوبة في سوق العمل، مثل هندسة الطاقة المتجددة، والتخصصات المرتبطة بصيانة وميكانيك السيارات الكهربائية والكهروميكانيكية.

وبين الخطيب أن تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومنها اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والعلوم السياسية، تعد أيضا من التخصصات الراكدة والمشبعة.

وأوضح أن مجلس التعليم العالي جمّد مجموعة من التخصصات بناء على تنسيب هيئة الاعتماد وضمان الجودة، باعتبارها تخصصات راكدة ومشبعة، فيما يجري بحث خفض أعداد الطلبة المقبولين في مجموعة أخرى من التخصصات الراكدة والمشبعة وغير المطلوبة في سوق العمل حاليا بنسبة تتراوح بين 35% و40%.

وقال إن التخصصات التي سيجري خفض أعداد المقبولين فيها ما تزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنها بعد إقرار مجلس التعليم العالي أعداد القبول للعام الحالي في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

في المقابل، توقع الخطيب إقبالا على التخصصات الطبية المطلوبة مجتمعيا، إضافة إلى تخصصات المستقبل في حقل العلوم والتكنولوجيا، ومنها الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني.

كما توقع إقبالا على بعض التخصصات الهندسية الجديدة المطلوبة في سوق العمل، ومنها الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات، والتخصصات المرتبطة بصيانة السيارات الكهربائية والكهروميكانيكية.

وبشأن ارتفاع نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة، قال الخطيب إن زيادة أعداد الناجحين لا تعني زيادة أعداد الطلبة المرشحين للقبول، إذ تحدد أعداد القبول في كل تخصص وكل جامعة بناء على الطاقات الاستيعابية والتنسيبات الصادرة عن هيئة الاعتماد وضمان الجودة، للحفاظ على جودة المخرجات.

وأضاف أن ارتفاع أعداد الطلبة وارتفاع معدلات الثانوية العامة سيؤديان إلى منافسة أكبر في بعض التخصصات.

وبدأت وحدة تنسيق القبول الموحد، الخميس، استقبال طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى الخميس 20 آب، فيما يتوقع إعلان قائمة القبول الموحد نهاية أيلول المقبل وقبل بدء التدريس في الجامعات الرسمية في 14 منه.

وبحسب الخطيب، تبدأ عملية استكمال التسجيل في الجامعات المعنية فور إعلان قائمة القبول الموحد وإرسال أسماء الطلبة المرشحين للقبول إليها.