لن نخرج من غزة وجنوب لبنان وجنوب سورية

مرحلة الضعف والانقسام والتشتت العربي التي أدت إلى تمرد قادة الكيان الصهيوني في مقدمتهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني(النتن ياهو ) و وزیر دفاعه (يسرائيل كاتس)الذي أعلن أمس الأربعاء ١٢/ ٨ / ٢٠٢٦ أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة و جنوب لبنان وجنوب سورية ويعتقد الكيان أنه بإحتلاله هذه المناطق يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من سياسته التوسعية التي أعلن عنها (النتن ياهو)سابقاً ولا يزال يعلن حتى هذه اللحظة

فإذا كان موقف قادة الكيان الصهيوني هو الاحتلال والتوسع والقتل والتدمير فإنه لا داعي لإجراء مفوضات عربية اسرائيلية سواء في واشنطن العاصمة الأميركية أو في روما العاصمة الإيطالية ، ولا داعي لقادة المقاومة الفلسطنية في غزة أن يجتمعوا في القاهرة العاصمة المصرية لمناقشة وثيقة السلام في غزة و التي وقع عليها الرئيس الأميركي (ترامب ) وقادة مصر وتركيا وقطر .

إن الكيان الصهيوني المدعوم سلاحا وسياسة ومالا وخبرات فنية تساعده على الاستمرار في الحرب مدعوماً من الادارة الامريكية

لا يمكن أن يوقف إجراءاته في قطاع غزة وفي جنوب لبنان وفي جنوب سورية وحتى في الضفة الغربية المحتلة لأنه يعلم أن العرب لا يمكن أن يقفوا موقفا موحداً خوفاً من الادارة الاميركية وليس خوفاً من الكيان الصهيوني... واسرائيل لا تحترم الاتفاقيات ولا المعاهدات ولا جلسات التفاوض فما يرعب اسرائيل هي المقاومة فقط سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان

لم تحترم إسرائيل قرار وقف إطلاق في قطاع غزة و لا تزال تقتل وتدمر المباني وكل شيء في القطاع في حين أن المقاومة الفلسطينية التزمت بوقف القتال منذ توقيع إتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولا تزال ملتزمة حتى هذه اللحظة... وما حدث في غزة يحدث الأن في جنوب لبنان فمنذ أن بدأت السلطة اللبنانية التفاوض مع الإسرائيليين التزمت المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله ) واوقفت اطلاق النار ضد الإسرائيليين الذين يحتلون الجنوب اللبناني وضد مستوطنات اسرائيل في شمال فلسطين المحتلة ... فالملعب واحد .... واميركا هي إسرائيل وإسرائيل هي اميركا فليقتنع الذي لا يزال غير مقتنعا.