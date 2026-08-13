مفاجأة صيفية في الأردن.. أمطار ورعد محتملان خلال الساعات المقبلة

خبرني - كشفت خرائط المحاكاة الحاسوبية في مركز طقس العرب، يوم الخميس، عن تراجع الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة الأردنية، لتحل مكانها كتلة هوائية أقل حرارة وأكثر رطوبة قادمة عبر الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلال الأيام المقبلة.

وينعكس هذا التطور في انخفاض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية الاعتيادية، دون وجود أي مؤشرات على موجات حارة قريبة.

وتسود اعتبارا من يوم الجمعة وحتى الاثنين أجواء صيفية اعتيادية نهارا في مختلف المناطق، لتتحول إلى لطيفة خلال ساعات الليل.

كما تشير التوقعات إلى هبوب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر والمساء لتؤدي إلى إثارة الأتربة بما هو محلي.

وتظهر سحب على ارتفاعات مختلفة يومي السبت والأحد، مع فرصة ضعيفة ومحدودة خلال ساعات العصر والمساء لهطول زخات محلية من الأمطار في أجزاء من شمال الأردن، قد يصاحبها الرعد.

ويحتمل امتداد هذه الزخات بشكل زمني محدود ومؤقت نحو مناطق محصورة في وسط المملكة.