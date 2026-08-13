تقارير في النمسا: الموساد يشارك في البحث عن إسرائيليتين مفقودتين في فيينا

خبرني - أفادت وسائل إعلام نمساوية بأن جهاز الموساد الإسرائيلي انضم إلى عمليات البحث عن الإسرائيليتين ملي وليال يهلومي، المفقودتين في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب التقارير، جاء ذلك في ظل استمرار التحقيقات بشأن اختفاء الشابتين، فيما لم تتضح بعد ملابسات اختفائهما أو مكان وجودهما.

وفي المقابل، نفت جهات إسرائيلية صحة التقارير التي تحدثت عن مشاركة جهاز الموساد في عمليات البحث، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات الجارية.

وتواصل السلطات النمساوية عمليات البحث والتحقيق في قضية اختفاء الإسرائيليتين في فيين