*
السبت: 15 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • تقارير في النمسا: الموساد يشارك في البحث عن إسرائيليتين مفقودتين في فيينا

تقارير في النمسا: الموساد يشارك في البحث عن إسرائيليتين مفقودتين في فيينا

  • 13 أغسطس 2026
  • 18:59
تقارير في النمسا الموساد يشارك في البحث عن إسرائيليتين مفقودتين في فيينا

خبرني - أفادت وسائل إعلام نمساوية بأن جهاز الموساد الإسرائيلي انضم إلى عمليات البحث عن الإسرائيليتين ملي وليال يهلومي، المفقودتين في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب التقارير، جاء ذلك في ظل استمرار التحقيقات بشأن اختفاء الشابتين، فيما لم تتضح بعد ملابسات اختفائهما أو مكان وجودهما.

وفي المقابل، نفت جهات إسرائيلية صحة التقارير التي تحدثت عن مشاركة جهاز الموساد في عمليات البحث، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات الجارية.

وتواصل السلطات النمساوية عمليات البحث والتحقيق في قضية اختفاء الإسرائيليتين في فيين

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

زلزال يهز غرناطة الإسبانية ويلحق أضرارًا بمبان وسيارات
زلزال يهز غرناطة الإسبانية ويلحق أضرارًا بمبان وسيارات
  • 2026-08-15 14:12
إدارة ترمب توسع تواصلها مع دول أوروبية للضغط على إيران
إدارة ترمب توسع تواصلها مع دول أوروبية للضغط على إيران
  • 2026-08-15 13:51
أزمة دبلوماسية بين لندن وتل أبيب بعد وصف نتنياهو لبريطانيا بـ 'الجمهورية الإسلامية'
أزمة دبلوماسية بين لندن وتل أبيب بعد وصف نتنياهو لبريطانيا بـ 'الجمهورية الإس...
  • 2026-08-15 12:39
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك "غير لائق"
  • 2026-08-15 11:20
إسبانيا تتأهب لاجتياح جديد في سبتة
إسبانيا تتأهب لاجتياح جديد في سبتة
  • 2026-08-15 11:19
طهران ترد على ترمب: مضيق هرمز
طهران ترد على ترمب: مضيق هرمز "إيراني وسيبقى إيرانيا"
  • 2026-08-15 11:17