لبنان.. إحباط تزوير تواريخ صلاحية 64 ألف عبوة مشروبات غازية وعبواتها مستوردة من الأردن

خبرني - أحبطت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية عملية تزوير لتواريخ صلاحية أكثر من 64 ألف عبوة من المشروبات الغازية في محلة طريق المطار في بيروت، وأوقفت شخصين على خلفية القضية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع المتورطين ومسار توزيع المنتجات.

تعقّب البضائع من التصنيع إلى المستودع

وأوضحت المديرية أن العملية جاءت في إطار متابعة الرقابة على المستودعات والمنشآت التجارية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة والقضاء المختص، بهدف التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك.

وبحسب أمن الدولة، توافرت معلومات دقيقة لدى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة عن وجود شبكة تعمل على تزوير تواريخ الصلاحية في محلة طريق المطار، ما استدعى التنسيق المباشر مع مندوبين من وزارة الاقتصاد والتجارة وتعقّب مسار البضائع من مركز التصنيع وصولاً إلى المستودع.

وأظهرت التحقيقات أن المواد الأولية المستخدمة في التصنيع تُشحن من إسبانيا، فيما تُستورد العبوات المعدنية من الأردن، في وقت تواصل الأجهزة المعنية تحقيقاتها لتحديد كامل حلقات الشبكة والجهات المرتبطة بها، فضلاً عن معرفة مسار توزيع المنتجات والكميات التي قد تكون وصلت إلى الأسواق.

ضبط 64,680 عبوة وآلة لتزوير التواريخ

وأسفرت العملية عن ضبط 64,680 عبوة معدنية من المشروبات الغازية بسعة 250 مل، إضافة إلى آلة قالت المديرية إنها استُخدمت لإزالة تواريخ الصلاحية الأصلية وإعادة طباعة تواريخ مزوّرة على العبوات.

وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، أوقفت أمن الدولة شخصين لبنانيين، هما "ج. ك." و"م. د."، على خلفية القضية.

وتتواصل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف جميع المتورطين وتحديد الأدوار التي اضطلع بها كل منهم، إضافة إلى تتبّع مسار المنتجات والتحقق مما إذا كانت كميات منها قد وُزعت قبل تنفيذ عملية الضبط.

وتأتي العملية ضمن إجراءات الرقابة على سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، ولا سيما المواد الغذائية والمشروبات، والتأكد من التزام المستودعات والمنشآت التجارية بتواريخ الصلاحية والمواصفات المعتمدة، نظراً إلى ارتباط أي تلاعب بهذه البيانات مباشرة بسلامة المستهلكين.