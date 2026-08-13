حقيقة إصابة هالة صدقي بعد سقوطها بالمنزل.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل تمزق الكتف

خبرني - أثارت أنباء تعرض الفنانة هالة صدقي لإصابة في الكتف حالة من القلق بين جمهورها خلال الساعات الماضية، خاصة مع تداول معلومات عن نقلها إلى أحد المستشفيات، وسط تساؤلات حول حقيقة حالتها الصحية وتفاصيل الإصابة.

وحسمت الفنانة إلهام شاهين الجدل، مؤكدة في تصريحات صحفية أن هالة صدقي بخير وبصحة جيدة، وأن إصابتها لا تستدعي القلق، نافية ما تردد بشأن دخولها المستشفى.

إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي

كشفت إلهام شاهين أن هالة صدقي تعرضت لتمزق في الكتف بعد سقوطها داخل منزلها، موضحة أن الإصابة حدثت بعدما انزلقت واصطدمت بالسلم.

وقالت إلهام شاهين: «هالة تعرضت لتمزق في الكتف بعد ما تزحلقت في البيت وارتطمت في السلم. لكن الحمد لله هي كويسة وبصحة جيدة والموضوع بسيط».

وأكدت أن حالة هالة صدقي مستقرة، وأن الإصابة لا تمثل أزمة صحية تستدعي القلق.

وأوضحت إلهام شاهين أن ظهور هالة صدقي خلال الفترة الأخيرة وهي ترتدي علّاقة للكتف كان السبب وراء انتشار أنباء إصابتها وحالتها الصحية.

وكانت هالة صدقي قد ظهرت بالعلّاقة خلال حضورها حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلا أن إلهام شاهين أكدت أن الفنانة تستخدمها عند الحاجة فقط، مشيرة إلى أنها تتحرك بشكل طبيعي ولا تعاني من مشكلة صحية خطيرة.

هالة صدقي تظهر في حفل شيرين عبد الوهاب

وكانت هالة صدقي قد ظهرت مؤخرًا في الساحل الشمالي خلال حضورها حفل شيرين عبد الوهاب، وحرصت على دعمها ومساندتها خلال عودتها للغناء أمام جمهورها.

كما نشرت هالة صدقي مقطع فيديو من أجواء الحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت من خلاله رسالة دعم إلى شيرين عبد الوهاب، معربة عن سعادتها بعودتها واستئناف نشاطها الفني بعد فترة من الغياب.

بحسب تصريحات إلهام شاهين، هالة صدقي ليست في المستشفى، وما تعرضت له يقتصر على تمزق في الكتف إثر سقوطها داخل منزلها.

وجاء توضيح إلهام شاهين ليطمئن جمهور هالة صدقي، بعد انتشار شائعات حول تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن الفنانة بخير وتتحرك بصورة طبيعية.