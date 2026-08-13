قرارات تربوية جديدة.. تكليف العجالين مديراً لتربية ذيبان ونقل المطيرين إلى قصبة مادبا

خبرني - قرر وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الاستاذ الدكتور عزمي محافظة تكليف الدكتور سلامه جمعه عطا العجالين بمهام مدير التربية والتعليم للواء ذيبان، ضمن قرارات جديدة تتعلق بالمواقع القيادية في المديريات التابعة للوزارة.

كما قرر الوزير نقل فواز احمد عقيل المطيرين مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا، وذلك استنادا الى احكام نظام ادارة الموارد البشرية، وبناء على تنسيب الامينين العامين في الوزارة.

وتاتي هذه القرارات في اطار تنظيم العمل الاداري في مديريات التربية والتعليم وتوزيع المسؤوليات القيادية بما ينسجم مع متطلبات العمل وحاجة المديريات خلال المرحلة المقبلة.

