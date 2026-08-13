لأكثر من 3 أشهر.. نقص الحقن الشرجية يضع مرضى أردنيين أمام خيار البحث عنها خارج المملكة

خبرني - يعاني عدد من كبار السن وذوي الإعاقة والمرضى المصابين بحالات عصبية وضمور دماغي من صعوبة في الحصول على الحقن الشرجية المستخدمة في علاج الإمساك، بعد انقطاعها عن عدد من الصيدليات في المملكة لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال ذوو مرضى لـ"خبرني" إن استمرار نقص هذه المستحضرات دفع بعضهم إلى البحث عنها وتأمينها من خارج المملكة، في ظل حاجة بعض الحالات إليها بشكل مستمر ضمن برامج الرعاية اليومية.

وأشاروا إلى أن عدم توفر الحقن الشرجية يفاقم معاناة المرضى، خصوصاً الحالات التي تواجه صعوبة في استخدام البدائل أو لا تستطيع الاستغناء عنها بسهولة، ما يضع ذويهم أمام تحديات إضافية في تأمين احتياجاتهم العلاجية.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بتوضيح أسباب انقطاع هذه المستحضرات عن الصيدليات، والعمل على إعادة توفيرها في السوق المحلي، بما يضمن وصول المرضى الذين يحتاجون إليها بشكل مستمر إلى العلاج اللازم.

كما دعوا إلى إيجاد حلول سريعة للنقص، لا سيما أن بعض الحالات تعتمد على هذه المستحضرات بصورة منتظمة، وأن البحث عنها خارج المملكة يشكل عبئاً إضافياً على المرضى وذويهم.

ويأمل ذوو المرضى أن تسهم الجهات المختصة في معالجة مشكلة النقص وإعادة توفير الحقن الشرجية في الصيدليات، خصوصاً للحالات التي تتطلب استخدامها بصورة مستمرة.