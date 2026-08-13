تجارة عمّان تكرّم السفير التركي تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الاقتصادية

خبرني - كرّمت غرفة تجارة عمّان سفير الجمهورية التركية لدى المملكة يعقوب جايماز أوغلو، بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في الأردن، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي .

وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، عمق العلاقات التي تجمع الأردن وتركيا، وأهمية مواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشاد الحاج توفيق بالدور الذي قام به السفير جايماز أوغلو في تعزيز التواصل بين غرفة تجارة عمّان والسفارة التركية ومؤسسات القطاع الخاص التركي، وحرصه على دعم المبادرات واللقاءات الهادفة إلى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع قنوات التواصل بين أصحاب الأعمال.

وأشار الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، وأمين صندوق مجلس الإدارة خطاب البنا، وعضو المجلس فلاح الصغير، إلى وجود فرص واسعة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص الأردني والتركي، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، وتشجيع إقامة الشراكات بين الشركات، إلى جانب تبادل الوفود وتنظيم لقاءات الأعمال والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى البلدين.

بدوره، أعرب السفير جايماز أوغلو عن شكره وتقديره لغرفتي تجارة الأردن وعمّان على التعاون الكبير الذي لمسه خلال فترة عمله في السفارة التركية في عمّان، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق الذي حظيت به السفارة من الغرفتين، وحرصهما الدائم على دعم جهودها ومبادراتها الهادفة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وتركيا.

كما ثمّن مستوى التعاون الذي وجده من مختلف المؤسسات الأردنية في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في تسهيل مهمة السفارة وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين وفتح المزيد من قنوات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأكد جايماز أوغلو ثقته بأن العلاقات الأردنية–التركية ستواصل تطورها خلال المرحلة المقبلة بوتيرة متقدمة، وستشهد مزيداً من التطور في مختلف المجالات، ولا سيما التجارية والاقتصادية والاستثمارية، معرباً عن ثقته باستمرار وتعزيز التواصل والتعاون بين رجال الأعمال الأردنيين والأتراك، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وإقامة المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وخصّ السفير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير على ما وجده منهم من تعاون وتواصل مستمر في مختلف الموضوعات والقضايا التي طرحت خلال فترة عمله، مشيداً بدور الغرفة في تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال الأردني والتركي.

وأعرب جايماز أوغلو عن ثقته بأن السفير التركي القادم سيواصل البناء على ما تحقق، وسيبذل جهوداً مميزة وبالوتيرة والروح ذاتها لدعم وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الأردن وتركيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبهم، عبّر أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن تقديرهم للسفير جايماز أوغلو وما أبداه خلال فترة عمله في المملكة من تعاون وانفتاح على مجتمع الأعمال، مؤكدين أهمية استمرار التواصل المؤسسي مع السفارة ومؤسسات القطاع الخاص التركي، والبناء على ما تحقق من علاقات وشراكات.

وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان درعاً تكريمياً للسفير جايماز أوغلو، تقديراً لجهوده وتعاونه خلال فترة عمله في المملكة، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة، ومؤكدين أن انتهاء مهمته الدبلوماسية في الأردن لا يعني انتهاء علاقات الصداقة والتواصل التي تشكلت خلال فترة عمله في المملكة.