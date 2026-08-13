وزير الصناعة يفتتح معرض الصناعات الأردنية في مبنى "صناعة عمان"

القضاة: الصناعة الأردنية قصة نجاح وطنية

الجغبير: الاهتمام الملكي بالصناعة يسهم في تعزيز الصادرات

خبرني - افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة معرض الصناعات الأردنية، الذي تنظمه غرفة صناعة عمان في مبنى الغرفة، الخميس، بحضور ممثلين عن هيئة الأركان المشتركة، ومديرية الأمن العام ومسؤولي المشتريات في المراكز التجارية الكبرى بالمملكة والفنادق.

واكد القضاة خلال جولته في المعرض، على أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الأردن، مشدداً على التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته وتوسيع آفاقه التصديرية ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا الى دور القطاع الصناعي في الحد من البطالة وتوفير فرص العمل وتنشيط بيئة الأعمال والقيمة المضافة العالية والمحرك الأساسي للصادرات الوطنية الى مختلف الأسواق، وقال القضاة أن الصناعة الأردنية تمثل قصة نجاح بارزة حيث تتواجد في كثير من الأسواق العالمية.

رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، أكد أن هذا المعرض يأتي بهدف الربط بين الشركات الصناعية الأردنية ومسؤولي المشتريات في المؤسسات الرسمية والمراكز التجارية والفنادق بالمملكة، بحيث يتم الاطلاع على منتجات هذه الشركات وبحث تأسيس شراكات تجارية بينهم، من خلال تسليط الضوء على قدرات الشركات الصناعية الأردنية وإمكاناتها في تقديم المنتجات والحلول الصناعية لكافة القطاعات الإقتصادية العاملة في المملكة .

وأضاف الجغبير القطاع الصناعي الأردني حقق خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين نقلة نوعية غير مسبوقة، جعلت منه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتشغيل والتصدير والاستثمار، وذلك بفضل الرؤية الملكية التي أولت الصناعة والاقتصاد الإنتاجي اهتماماً خاصاً على مدى أكثر من ربع قرن، من خلال تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار والصناعة.

وأضاف أن الصناعة الأردنية لم تكتفِ بالتوسع في حجم الصادرات، بل نجحت في تنويع قاعدتها الإنتاجية والتصديرية بشكل كبير، إذ تنتج المملكة اليوم أكثر من 2500 منتج صناعي متنوع، بعد أن أصبحت المنتجات الأردنية حاضرة في قطاعات دوائية وغذائية وهندسية وكيماوية وتعدينية وملابس وصناعات عالية القيمة، وتحظى بثقة واسعة في الأسواق العالمية.

ويشارك في هذا المعرض (70) شركة صناعية أردنية، من مختلف القطاعات، الصناعات البلاستيكية (9) شركات، الصناعات النسيجية (6) شركات، الصناعات الغذائية (23) شركة، الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل (15) شركة، الصناعات الهندسية (13) شركة.