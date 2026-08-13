الملكاوي يؤدي القسم القانوني رئيسا للجنة أمانة عمّان

خبرني - عقدت لجنة أمانة عمان، الخميس، جلستها الحادية عشرة العادية، برئاسة رئيس اللجنة أحمد الملكاوي.

واستهلت الجلسة بأداء الملكاوي القسم القانوني رئيسا للجنة أمانة عمان.

وقال الملكاوي في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة، إنه يطمح إلى عمل جاد ومتابعة حثيثة لمواصلة الإنجاز وخدمة مدينة عمّان وأهلها.

وأكد أن الأمانة تعمل، تماشيا مع توجيهات رئيس الوزراء، على تنفيذ عدد من الخطط والمشاريع الهادفة إلى تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة في إنجاز المعاملات.

وأشاد الملكاوي بجهود رئيس لجنة أمانة عمان السابق يوسف الشواربة، وما بذله على مدار سنوات طويلة من عطاء، مؤكدا أن ما حققه ترك أثرا كبيرا وبصمة واضحة في مدينة عمان.

وشدد على التزام اللجنة والجهاز التنفيذي في الأمانة بمواصلة النهج والعمل على استكمال الخطط والمشاريع التي وضعت للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية التعاون وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات لمدينة عمان ومواطنيها.

وأضاف الملكاوي أن اللجنة ستستمر في تنفيذ خطط الأمانة الاستراتيجية، التي تتضمن مشاريع حيوية تلبي أولويات التنمية وتطلعات المواطنين.

وأدت ريا القاضي، خلال الجلسة، اليمين القانونية كعضو جديد في لجنة أمانة عمان.

وصادقت اللجنة على مسودة تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة، إلى جانب أسس وشروط استثناء المنتجات البستانية سريعة التلف أو المعدة للتصنيع الغذائي من البيع داخل السوق المركزي.

ووافقت اللجنة على استضافة إطلاق النسخة الثالثة من أكاديمية قادة المدن العربية، المزمع عقدها بمشاركة نخبة من رؤساء البلديات والمحافظين وكبار المسؤولين المحليين في الدول العربية، بهدف بناء قدرات القيادات المحلية العربية وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة الحضرية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والعمل المناخي، والتحول الرقمي.

كما أقرت اللجنة استضافة أمانة عمان للمنتدى العربي للمدن الذكية، من حيث المقر والرئاسة والأطر التنظيمية والمالية، بهدف تنظيم واستمرارية عمل مؤسسة المنتدى العربي للمدن الذكية.