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الأراضي والمساحة توقف خدماتها الإلكترونية مؤقتا للصيانة والتحديث حتى السبت

  • 13 أغسطس 2026
  • 17:04
الأراضي والمساحة توقف خدماتها الإلكترونية مؤقتا للصيانة والتحديث حتى السبت

خبرني - أعلنت دائرة الأراضي والمساحة عن إيقاف خدماتها وأنظمتها الإلكترونية المرتبطة بها مؤقتًا، بما يشمل الخدمات المقدمة عبر تطبيق «سند»، والخدمات الإلكترونية التي تتطلب بيانات من دائرة الأراضي والمساحة، إضافة إلى خدمات الدائرة المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية، وذلك اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء الخميس الموافق 13 آب 2026، وحتى نهاية يوم السبت الموافق 15 آب 2026، لإجراء أعمال الصيانة والتحديث.

وتُستأنف الخدمات اعتبارًا من بداية يوم الأحد الموافق 16 آب 2026.

ويأتي هذا الإجراء ضمن أعمال التطوير والتحديث المستمرة للأنظمة والخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتحسين تجربة المستخدم.

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