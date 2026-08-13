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مصر.. مكافأة بمليوني جنيه لمن يعثر على كلبة مفقودة

  • 13 أغسطس 2026
  • 17:04
مصر مكافأة بمليوني جنيه لمن يعثر على كلبة مفقودة

خبرني  - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل بعد إعلان عن مكافأة مليوني جنيه (نحو 40 ألف دولار) لمن ينجح في العثور على كلبة مفقودة تدعى "سكرا".

وبدأ الأمر عندما نشرت صفحة "Dogs Area" المتخصصة في رعاية الحيوانات والبحث عن المفقود منها، منشوراً رصدت فيه هذا المبلغ الخيالي كحافز لمن يدلي بأي معلومات تقود لإعادة الكلبة إلى أصحابها. وأوضحت الصفحة أن الكلبة "سكرا" لا تمثل مجرد حيوان أليف بالنسبة لصاحبتها، بل هي جزء أساسي لا يتجزأ من العائلة، مشيرة إلى أن فقدانها تسبب في حالة حزن شديدة خيمت على الأسرة.

وأضافت الصفحة أن الهدف من رصد هذه المكافأة غير المسبوقة هو تحفيز المواطنين وتسريع وتيرة البحث وتوسيع نطاقه لضمان عودتها بأسرع وقت ممكن. كما وجهت الصفحة نداءً عاجلاً لكل من يمتلك أي خيط أو معلومة، أو من يتصادف برؤيتها في المنطقة، بالتواصل الفوري، داعية مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى مشاركة المنشور على أوسع نطاق للوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص والمساهمة في حل هذه الأزمة الإنسانية بالنسبة للعائلة.

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