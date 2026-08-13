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الأحوال المدنية تعتمد دوام السبت في 6 مكاتب بالعاصمة حتى نهاية آب

  • 13 أغسطس 2026
  • 17:01
الأحوال المدنية تعتمد دوام السبت في 6 مكاتب بالعاصمة حتى نهاية آب

خبرني - قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، اعتبار يوم السبت دواما رسميا في 6 مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة.

وأوضح الطيب الخميس، أن اعتماد دوام يوم السبت يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الدائرة لمواكبة الزيادة في حجم العمل، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وضمان إنجاز معاملاتهم ضمن المدد المحددة.

وبين أن المكاتب المشمولة بالدوام هي: (مكتب جوازات عمان المركز، ومكتب البطاقة الذكية)، والكائنان في مبنى الدائرة الرئيسي في طبربور، ومكتب أحوال وجوازات الأشرفية، ومكتب أحوال وجوازات وادي السير، ومكتب أحوال وجوازات تلاع العلي، ومكتب أحوال وجوازات حي نزال.

وأضاف أن الدوام سيكون يوم السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، وحصرا في المكاتب المذكورة، اعتبارا من السبت المقبل 15 آب وحتى نهاية شهر آب.

وأكد الطيب أن الدائرة تواصل اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات، بما يستجيب لاحتياجات المواطنين، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودتها.

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