استشهاد مدير شرطة محافظة غزة في غارة إسرائيلية

خبرني - أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة بأن قصفا إسرائيليا استهدف سيارة في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة اليوم أدى بشكل مباشر إلى استشهاد مدير شرطة محافظة غزة العميد جمال أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي جنوب القطاع، أكد مصدر في مستشفى ناصر استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الأمل غربي مدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ ظهر اليوم إلى شهيدين على الأقل، إضافة إلى تسجيل عدد من الإصابات.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تراجع في وتيرة الغارات والاغتيالات بقطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية للأناضول، في حين تواصل إسرائيل خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما تأتي رغم ادعاءات في وسائل إعلام إسرائيلية بـ"التزام" إسرائيل ميدانيا بتنفيذ خطة النقاط الـ15 التي أقرها مجلس السلام، ووافقت عليها حركة حماس، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لها، يوم الأحد.

وأدت الخروق الإسرائيلية إلى استشهاد 1259 فلسطينيا، وإصابة 4148 شخصا، وفق بيانات وزارة الصحة حتى الأربعاء.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت أكثر من 73 ألف شهيد، وما يزيد على 174 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.