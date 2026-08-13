الحنيطي يستقبل وفدا من أعضاء اللجان التنفيذية في الكونغرس الأميركي

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الخميس، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفداً من أعضاء اللجان التنفيذية في الكونغرس الأميركي.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تناولت طبيعة المهام والواجبات التي تضطلع بها القوات المسلحة الأردنية، وجهودها في حفظ أمن واستقرار المملكة، ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمّن رئيس هيئة الأركان المشتركة الدعم المستمر والاهتمام الذي تحظى به القوات المسلحة الأردنية من الجانب الأميركي في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، مشيراً إلى ضرورة مواصلة تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين.