ودع الانتفاخ والغازات بهذه التمارين.. وضعيات يوغا سهلة

خبرني - يعاني البعض من الشعور بالانتفاخ وتراكم الغازات بعد تناول الوجبات، وهي مشكلة قد تتسبب في إحساس مزعج بالامتلاء والضغط داخل البطن، خصوصًا عند بطء حركة الجهاز الهضمي.

وبجانب بعض العادات الغذائية التي قد تساعد في الحد من هذه المشكلة، يمكن لبعض تمارين اليوغا أن تسهم في تحفيز حركة الجهاز الهضمي وتخفيف الشعور بالغازات والانتفاخ.

وبحسب ما أورده موقع Verywell Health، هناك مجموعة من الوضعيات التي يمكن تجربتها للمساعدة في تقليل هذه الأعراض.

وضعيات يوغا لتخفيف الانتفاخ والغازات

1- ضم الركبتين إلى الصدر

تُعد هذه الوضعية من التمارين البسيطة التي تضغط بشكل لطيف على منطقة البطن، ما قد يساعد على تحريك الغازات المتراكمة داخل الأمعاء.

وتُنفذ من خلال الاستلقاء على الظهر، ثم رفع الركبتين باتجاه الصدر والإمساك بهما باليدين، مع المحافظة على تنفس هادئ وبطيء. ويمكن تحريك الجسم برفق من جانب إلى آخر إذا لم يسبب ذلك أي ألم أو انزعاج.

2- وضعية الطفل

قد تساعد وضعية الطفل على إراحة منطقة البطن وتقليل التوتر في أسفل الظهر والحوض، إلى جانب دعم عملية الهضم.

ولتنفيذها، يبدأ الشخص بوضع اليدين والركبتين على الأرض، ثم دفع الوركين تدريجيًا إلى الخلف باتجاه الكعبين، مع مد الذراعين إلى الأمام أو تركهما إلى جانبي الجسم، والاستمرار في التنفس ببطء.

3- الالتواء أثناء الاستلقاء

يمكن أن يوفر هذا التمرين ضغطًا خفيفًا على البطن، وهو ما قد يساعد على تحريك الغازات داخل الجهاز الهضمي.

ويُجرى بالاستلقاء على الظهر ومد الذراعين على الجانبين، ثم ثني إحدى الركبتين وتحريكها باتجاه الجهة المقابلة، مع إبقاء الكتفين ملامسين للأرض، قبل تكرار الحركة مع الساق الأخرى.

4- الانحناء إلى الأمام من وضعية الجلوس

يساعد هذا التمرين على تمديد الجسم، وقد يكون مفيدًا في دعم حركة الجهاز الهضمي.

ويبدأ بالجلوس مع مد الساقين إلى الأمام، ثم رفع الذراعين والانحناء تدريجيًا من منطقة الوركين باتجاه الساقين، مع المحافظة على التنفس المنتظم وعدم إجبار الجسم على الوصول إلى وضعية مؤلمة.

5- القرفصاء

قد تسهم وضعية القرفصاء في تحفيز حركة الأمعاء وتسهيل خروج الغازات المتراكمة.

ويتم ذلك بالوقوف مع ترك مسافة بسيطة بين القدمين، ثم ثني الركبتين والنزول تدريجيًا نحو الأرض. ويمكن الاستعانة بكرسي ثابت أو أي وسيلة دعم مناسبة في حال وجود صعوبة في الحفاظ على التوازن.

6- وضعية الجسر

تعمل وضعية الجسر على تشغيل عضلات البطن والحوض بصورة خفيفة، وقد تساعد في دعم حركة الجهاز الهضمي.

وتُنفذ بالاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين ووضع القدمين على الأرض، ثم رفع الحوض تدريجيًا إلى أعلى، والثبات لعدة لحظات قبل العودة ببطء إلى وضعية البداية.

7- وضعية الطفل السعيد

تركز هذه الوضعية على تمديد الجزء السفلي من الجسم، بما في ذلك منطقة البطن والفخذين من الداخل، وقد تساعد على تحريك الغازات المحتبسة.

ولأدائها، يستلقي الشخص على ظهره ويرفع الركبتين باتجاه الصدر، ثم يمسك القدمين باليدين مع ترك الركبتين متباعدتين قليلًا، مع أخذ أنفاس عميقة وهادئة.

8- الكلب المتجه إلى الأسفل

تساعد هذه الوضعية على تمديد عضلات الظهر والساقين وإرخاء الجسم، كما قد تدعم حركة الجهاز الهضمي.

وتبدأ بوضع اليدين والركبتين على الأرض، ثم رفع الركبتين والحوض تدريجيًا إلى أعلى مع مد الساقين قدر الإمكان دون ألم، ليأخذ الجسم شكل حرف V مقلوب، مع إبقاء الرقبة في وضع مريح والتنفس بصورة طبيعية.