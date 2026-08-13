سيتي يرفض عروض برشلونة من أجل رودري

خبرني - رفض نادي مانشستر سيتي العرض الثاني الذي قدمه برشلونة لضم رودري، وفقًا لصحيفة "التايمز"، مما يشكل عقبة أخرى أمام انتقال لاعب الوسط المحتمل إلى كاتالونيا هذا الصيف.

وقد جعل رودري، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده، العودة إلى الدوري الإسباني أولويته، ولا يزال برشلونة وجهته المفضلة على الرغم من اهتمام ريال مدريد به، لكن الصفقة تعتمد الآن على المفاوضات بين الناديين.

وبلغت قيمة العرض الأخير لبرشلونة أكثر من 65 مليون يورو شاملة المكافآت، لكن التقارير تشير إلى أن مانشستر سيتي يطالب بأكثر من 80 مليون يورو مقابل لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عاماً.

وتستمر المحادثات بين الناديين، على الرغم من أن مانشستر سيتي يحافظ على موقفه الحازم بشأن التقييم المالي للاعب.

ومن المتوقع أن يعود رودري إلى تدريبات مانشستر سيتي يوم الجمعة بعد فوز إسبانيا بكأس العالم، لكن وصوله قد يتم قبل التوصل إلى اتفاق مع برشلونة، ويبدي مانشستر سيتي استعدادًا للنظر في صفقة الانتقال، لكنه يرغب في إتمامها بسرعة وبالسعر الذي يحدده.

كما تؤثر الاعتبارات المالية على موقف سيتي، فالنادي يتعامل مع القيود المالية المفروضة من الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يرغب في بيع رودري بأقل من قيمته التقديرية، لا سيما في الوقت الذي يستعد فيه لإعادة بناء خط الوسط بشكل جذري.

ويعمل بالفعل على إيجاد بدائل محتملة، ولا يزال النادي يجري محادثات مع نادي ليل بشأن أيوب بوعدي، الذي قُدرت قيمة انتقاله المحتمل بنحو 100 مليون يورو، في حين يتم متابعة لاعب خط وسط تشيلسي إنزو فرنانديز عن كثب، وقد تبلغ تكلفة الأخير حوالي 140 مليون يورو، مما يجعل مانشستر سيتي أكثر تصميماً على الحصول على مبلغ كبير في حال رحيل رودري.