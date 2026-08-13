ضبط 5 اعتداءات كبيرة على خط مياه رئيسي في أم الرصاص

خبرني - ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، الخميس، 5 اعتداءات على الخط الناقل الرئيسي بقطر 1000 ملم في منطقة أم الرصاص جنوب عمّان، كانت تسحب مئات الأمتار المكعبة من المياه يوميا بطريقة مخالفة.

وقالت الوزارة إن كوادر وحدة الرقابة الداخلية وسلطة المياه، بالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا"، نفذت حملة تفتيشية في المنطقة، بمرافقة تشكيلات أمنية من مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، ضمن حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه.

وأوضحت أن الاعتداءات المضبوطة كانت تستخدم لتزويد بئر تجميع روماني قديم بسعة 500 متر مكعب، بهدف تزويد مزارع وبرك مياه مخالفة، الأمر الذي يؤثر على حصص وكميات المياه المخصصة لعدد من مناطق جنوب عمّان.

وبينت أن كوادرها الفنية باشرت بإزالة الاعتداءات المضبوطة وفصل الخطوط المخالفة، فيما جرى إعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع لاستكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشادت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بجهود مديرية الأمن العام وتشكيلاتها، وإسناد المواطنين للحملة، مؤكدة أن ذلك يشكل ركيزة أساسية في إنجاح جهود مكافحة الاعتداءات على مصادر وخطوط المياه.

وأكدت استمرار جهودها في تنفيذ أحكام القانون ومنع الاعتداءات على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة.