بطل إنجلترا السابق معروض للبيع

خبرني - كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 عرض للبيع من جانب ملاكه.

ويأمل ملاك النادي في الحصول على نحو 300 مليون دولار مقابل إتمام الصفقة، إلا أن هبوط الفريق إلى الدرجة الثالثة في إنجلترا قد يتسبب في انخفاض قيمته إلى حوالي 200 مليون دولار.

وتشمل عملية البيع إلى جانب النادي، ملعب كينغ باور، ومركز سيغريف التدريبي، ومنشآت فريق السيدات في بيلفوار درايف، وعددا من الأراضي، وأكاديمية النادي، وفريق السيدات، بالإضافة إلى النادي البلجيكي أود-هيفرلي لوفين.

ويأتي عرض ليستر سيتي للبيع بعد سنوات قليلة من واحدة من أعظم مفاجآت كرة القدم الإنجليزية، عندما توج الفريق بلقب الدوري الممتاز في 2016، قبل أن تتراجع نتائجه تدريجيا ويهبط إلى مستويات أدنى.

وكان المهاجم السابق للفريق جيمي فاردي، تحدث في وقت سابق عن بعض عاداته، معترفا بأنه يدخن ويتناول ثلاث عبوات من مشروب "ريد بول" يوميا.