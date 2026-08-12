وزير التعليم يقرر فصل طلاب مدرسة مصرية لعام كامل

خبرني - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو يُظهر مجموعة من الطلاب أثناء قيامهم بإتلاف الأثاث المدرسي في إحدى مدارس محافظة بني سويف بصعيد مصر، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التأديبية بحق الطلاب وذويهم.

وظهر الطلاب خلال المقطع المتداول وهم يُخرجون الكراسي والمقاعد الدراسية من الفصول، ويصعدون بها إلى أحد الأدوار المرتفعة بالمدرسة، قبل أن يقوموا بإلقاء الأثاث المدرسي من أعلى وتصويره أثناء سقوطه وتحطمه بالكامل على أرضية الطابق الأرضي للمدرسة.

ولم تبدُ على الطلاب خلال المقطع المتداول أي علامات على الشعور بالمسؤولية تجاه مدرستهم، بل على العكس، قاموا بتصوير فعلتهم وكأنها طقس احتفالي أو تحدٍّ ضمن لعبة، ما أدى إلى تصاعد حالة الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، تدخلت وزارة التربية والتعليم وأعلنت اتخاذ عدد من الإجراءات التأديبية بحق الطلاب وذويهم، فيما أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة لن تسمح بمثل هذه المخالفات، وستتخذ جميع الإجراءات بمنتهى الحسم بحق مرتكبيها.

وأكدت الوزارة، في بيان لها مساء أمس الاثنين، أنه بعد فحص المقطع المتداول، تبيّن أن الواقعة حدثت عقب انتهاء اختبارات الدور الثاني في مادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة حسن علام الإعدادية بنين، التابعة لإدارة ببا التعليمية.

ووجّه وزير التربية والتعليم بفصل الطلاب مرتكبي الواقعة لمدة عام دراسي كامل، وإلزام ذويهم بتحمل تكلفة إصلاح التلفيات الناجمة عن الواقعة، كما تقرر إحالة مدير المدرسة إلى التحقيق.