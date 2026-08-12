عمّان الأهلية تنظم حملة تطوعية لفرز الملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية

خبرني - نظّمت جامعة عمّان الأهلية حملة تطوعية لفرز وتصنيف الملابس، بهدف دعم الأسر العفيفة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني، وذلك بتنسيق مشترك بين عمادة شؤون الطلبة، واللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع، والنادي التطوعي في الجامعة، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية / بنك الملابس الخيري.

وشهدت الحملة، التي أُقيمت في مقر بنك الملابس الخيري بمنطقة المحطة، مشاركة نحو 50 طالبًا وطالبة يمثلون مختلف كليات الجامعة، إلى جانب عدد من الكوادر الإدارية في عمادة شؤون الطلبة.

وقام المشاركون بفرز وتصنيف وترتيب كميات من الملابس المخصصة لتوزيعها على الأسر والعائلات المستهدفة، بإشراف كوادر بنك الملابس الخيري، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم المساعدات وتجهيزها بما يضمن إيصالها إلى مستحقيها.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص جامعة عمّان الأهلية على تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لدى طلبتها، وترسيخ قيم العطاء والتكافل وخدمة المجتمع، من خلال إشراكهم في مبادرات إنسانية ومجتمعية تسهم في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز روح المبادرة لديهم.

كما تعكس الحملة حرص الجامعة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والإنسانية، وتفعيل دور طلبتها في خدمة المجتمع والمساهمة في المبادرات التي تحمل أثرًا إنسانيًا واجتماعيًا مستدامًا.