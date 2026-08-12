فلسطين.. توقيف مازن النتشة 48 ساعة

خبرني - قررت النيابة العامة توقيف مازن النتشة، شقيق رجل الأعمال الفلسطيني طارق النتشة، لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات تتعلق بتهريب المحروقات، وفق ما أفادت به إذاعة "أجيال" نقلاً عن فريق الدفاع.

وبحسب المصدر، نفى مازن النتشة، خلال جلسة سماع أقواله، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً عدم صحة ما نُسب إليه، فيما جرى الاستماع إلى أقواله بحضور عدد من محامي الدفاع، مع استمرار التحقيق في القضية للوقوف على ملابسات الاتهامات.

وفي السياق، قال محامي الدفاع، في تصريحات لـ"راديو علم"، إن التهم الموجهة إلى مازن النتشة و11 من موظفي شركة الهدى للمحروقات تتعلق بالتهرب الضريبي والجمركي، موضحاً، بحسب توصيفه، أنها قضايا مالية تصنف قانونياً كجنح، ويمكن معالجتها من خلال التسوية أو المصالحة مع جهة الاختصاص، وهي الهيئة العامة للبترول.

وأضاف المحامي أن فريق الدفاع ينتظر من وزارة المالية، عبر ممثلها، تقديم ما يثبت صحة الاتهامات، قائلاً إنه "لم يثبت لدينا حتى الآن أي تهريب للمحروقات أو تهرب ضريبي، وفقاً لحسابات الشركة المقدمة".

وأشار إلى إخلاء سبيل اثنين من المتهمين في القضية أمس، ليرتفع عدد المفرج عنهم إلى ستة أشخاص، فيما بقي خمسة موقوفين، من بينهم مازن النتشة.

وأكد محامي الدفاع أن الفريق سيعارض أي طلب لتمديد توقيف مازن النتشة في حال تقديمه، موضحاً أنه يشغل منصب المدير العام للشركة التي تضم نحو ألف عامل وموظف، وأن استمرار توقيفه قد يؤدي، بحسب فريق الدفاع، إلى إرباك عمل الشركة وإلحاق الضرر بها.

وفي ما يتعلق برجل الأعمال طارق النتشة، قال محامي الدفاع إنه لا تربطه أي علاقة مباشرة بشركة الهدى للمحروقات منذ أكثر من 12 عاماً، وإن شقيقه مازن هو من يتولى إدارتها.

وأوضح أن مذكرة الإحضار الصادرة بحق طارق النتشة لم تُبلّغ له أو لفريق الدفاع بصورة رسمية، وأنهم علموا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن طارق النتشة موجود في البلاد ولم يغادرها، وأنه على استعداد لتقديم كل ما يلزم.

وقال المحامي إن "عدم تسليم الشخص نفسه فوراً لا يعني إدانته، والتسليم لا يعني الاعتراف"، مشيراً إلى أن فريق الدفاع يتابع عدداً من المسائل الإجرائية والقانونية، وسيحدد موقفه بشأن ما هو الأنسب لموكله بعد استكمالها.

وفي شأن مصير محطات الهدى للمحروقات، أكد محامي الدفاع عدم صدور أي قرار بإغلاقها، معرباً عن أمل الفريق في عدم الوصول إلى هذه الخطوة، لما قد يترتب عليها من تأثير مباشر على المواطنين.