عشيرة الزعبية في الرمثا: لن نقبل الإساءة لفواز

خبرني - - أصدرت عشيرة الشيوخ الزعبية في الرمثا اليوم بياناً شديد اللهجة، أعلنت فيه رفضها القاطع لحملة "السب والتشهير" التي طالت النائب السابق فواز الزعبي وعائلته على خلفية حادثة مع ابن العشيرة أيمن الزعبي، مؤكدة اللجوء إلى القضاء مباشرة دون وساطات عشائرية.

وقالت العشيرة في بيانها إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل "تم تضخيمه وتهويله وإخراجه عن حجمه الحقي"، مشددة على أن فواز الزعبي عُرف عنه "الوقوف إلى جانب الناس ونصرة المحتاج ومتابعة قضاياهم".

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن أبناء عشيرة الشيوخ الزعبية في الرمثا، وانطلاقًا من حرصنا على كرامة أبناء عشيرتنا واحترامنا للقانون، نود أن نوضح موقفنا مما جرى تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحق ابن عشيرتنا النائب السابق فواز الزعبي.

إن الحادثة التي يتم تداولها بخصوص ابن العم أيمن الزعبي كان حدثا غير موفق ولكن قد تم تضخيمه وتهويله وإخراجه عن حجمه الحقيقي، وتحويله إلى قضية تتنافى مع ما عُرف عن النائب السابق فواز الزعبي من وقوفه إلى جانب الناس ونصرة المحتاج ومتابعة قضاياهم،

وفي الوقت ذاته، فإننا نؤكد احترامنا لحق الجميع في التعبير عن آرائهم، لكننا نرفض بشكل قاطع أن تتحول هذه الحادثة إلى مبرر للسب والشتم والقدح والذم والتشهير والإساءة الشخصية بحق ابن عشيرتنا أو عائلته.

لقد حرصنا خلال الفترة الماضية على ضبط النفس وعدم الدخول في سجالات أو الرد على المسيئين، تقديرًا للعلاقات الاجتماعية والعشائرية، إلا أن استمرار هذه التجاوزات يستوجب منا اليوم موقفًا واضحًا.

وعليه، نعلن أنه اعتبارًا من تاريخ صدور هذا البيان، فإن أي إساءة أو سب أو شتم أو قدح أو ذم أو تشهير بحق النائب السابق فواز الزعبي سيتم التعامل معها من خلال الوسائل والإجراءات القانونية المختصة، ولن يكون هناك أي رد أو سجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما نؤكد أن أي إجراءات قانونية يتم اتخاذها بحق المتجاوزين ستكون شأنًا قانونيًا، ولن نقبل بعد اليوم أي وساطات أو عطوات للتنازل عن الحقوق القانونية المترتبة على هذه التجاوزات.

وفي الختام، نؤكد أن عشيرة الشيوخ الزعبية تحترم جميع أبناء الوطن والعشائر الأردنية، وتؤمن بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن كرامة أبنائها ليست مجالًا للتجاوز أو الإساءة.

نحترم النقد، ونرفض الإساءة، ونحتكم للقانون في حفظ حقوقنا وكرامتنا.

والله من وراء القصد.

أبناء عشيرة الشيوخ الزعبية