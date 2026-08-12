التربية تحسم موعد تكليف معلمي التعليم الإضافي.. وتحدد الفئات المشمولة

خبرني - قررت وزارة التربية والتعليم تكليف العاملين على حساب التعليم الاضافي في كافة المدارس الحكومية والمسائية المخصصة للطلبة السوريين والمخيمات اعتبار من يوم ثلاثة وعشرين اغسطس المقبل.

واستند هذا القرار الى الكتاب الرسمي الصادر بتاريخ احد عشر اغسطس الحالي مع ضرورة تطبيق اسس اختيار معلمي التعليم الاضافي المعتمدة لسنة 2023 وكافة تعديلاتها.

وشددت التوجيهات الرسمية الصادرة عن الامين العام للشؤون الادارية والمالية على الالتزام التام بتعبئة الشواغر المدرسية وفق بطاقة التشكيلات المعممة سابقا على كافة مديريات التربية والتعليم في المملكة.