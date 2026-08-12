أسماء المتوفين في حادث معان.. والأمن يضبط سائق التريلا بعد فراره

خبرني - توفيت سيدتان وطفل، اثر حادث دهس وقع مساء اليوم على الطريق الصحراوي ضمن محافظة معان، بعد تعرضهم للدهس من قبل مركبة شحن تريلا، فيما فر سائق المركبة من مكان الحادث قبل ان تتمكن الاجهزة الامنية من تحديد مكانه وضبطه.

وورد بلاغ الى غرفة عمليات مديرية شرطة محافظة معان يفيد بوقوع حادث دهس لثلاثة اشخاص، بينهم سيدتان وطفل، على الطريق الصحراوي، حيث تحركت الجهات المختصة الى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، في الوقت الذي باشرت فيه الاجهزة الامنية متابعة السائق.

وبحسب مصدر أمني، فقد فارق الاشخاص الثلاثة الحياة متاثرين باصاباتهـم الناتجة عن حادث الدهس، فيما ترك سائق مركبة الشحن التريلا مركبته في موقع الحادث ولاذ بالفرار.

وتمكنت الاجهزة الامنية من ملاحقة السائق وتحديد مكان وجوده، قبل ان يجري ضبطه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد اسبابه وتفاصيله.

اسماء المتوفين في حادث الطريق الصحراوي

ونعت عائلات الضحايا كلا من ختام محمد الحشاش البزايعة، وريم محمود سليمان القرامسة (ام احمد)، وطفلها احمد السيد، الذين توفوا اثر الحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي في محافظة معان.

وسادت حالة من الحزن بين ذوي الضحايا وابناء المنطقة عقب وفاة السيدتين والطفل في الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة اجراءاتها القانونية والتحقيق في ملابسات الواقعة.

انا لله وانا اليه راجعون، رحم الله المتوفين واسكنهم فسيح جناته، والهم ذويهم الصبر والسلوان