الشواربة يوجه رسالة بعد مغادرته أمانة عمان

خبرني - نشر رئيس لجنة امانة عمان السابق يوسف الشواربة رسالة عبر حسابه على منصة اكس، عبر فيها عن اعتزازه بخدمة عمان، مقدما شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد على الثقة التي حظي بها خلال فترة عمله.

الشواربة: تشرفت بخدمة عمان

وقال الشواربة في منشوره إنه تشرف بالعمل في خدمة عمان، واصفا اياها بدرة العرش الهاشمي، وموجها الشكر الى اعضاء مجلس الامانة وكوادرها على جهودهم وما ينجزونه في المدينة.

واعرب عن تقديره للثقة التي منحت له، متمنيا للاردن وقيادته الهاشمية دوام الحفظ والاستقرار.

الملكاوي رئيسا للجنة امانة عمان

وقرر مجلس الوزراء اليوم قبول استقالة الشواربة من رئاسة لجنة امانة عمان، وتعيين المهندس احمد عبدالله الملكاوي خلفا له.

كما قرر المجلس تعيين ريا القاضي ولارا ايوب عضوتين في لجنة امانة عمان، ضمن التشكيلة الجديدة للجنة.