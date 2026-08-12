خلّف 19 وفاة.. تشييع ضحايا حادث تصادم شاحنتين بالإسماعيلية

خبرني - شيّع الأهالي في محافظة الشرقية في مصر جثامين ضحايا حادث تصادم شاحنتين محملتين بالعمال، وقع بوصلة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتحولت مراسم التشييع إلى مشهد مؤثر لوداع الضحايا، وشهدت قرى الملاك وبحر البقر حضورا غفيرا من أهالي الضحايا وأصدقائهم لاستقبال الجثامين وأداء صلاة الجنازة، ووثقت مقاطع مصورة لحظات الوداع وخروج جثامين المتوفين من المستشفيات.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية فقد أسفر الحادث عن 18 وفاة و31 إصابة، حيث توزعت الوفيات بين 12 عاملا من أبناء قرية الملاك التابعة لمركز أبو حماد، و6 آخرين من منطقة بحر البقر التابعة لمركز الحسينية.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني أن العمال -ومعظمهم من قريتين في محافظة الشرقية في دلتا النيل- كانوا في طريقهم للعمل في مزرعة بالإسماعيلية.

كما كشف مصدر طبي للوكالة أن "معظم الضحايا هم أطفال في سن 13 و14 عاما" فيما قالت وسائل إعلام مصرية إن أصغر الضحايا يبلغ 10 سنوات.

وقالت هيئة الإسعاف المصرية إنها دفعت بـ32 سيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين -الذين تتنوع إصاباتهم بين كسور وجروح قطعية ونزيف داخلي- إلى مستشفى القصاصين التخصصي والمجمع الطبي بالإسماعيلية ومستشفيات أخرى لتلقي الرعاية العلاجية اللازمة.

وقالت السلطات إن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث، ووجهت بتقديم الرعاية للمصابين، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الدعم والرعاية لأسر الضحايا.