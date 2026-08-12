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أستراليا تسقط تهمتي الاعتداء والملاحقة عن بطل هجوم بوندي - فيديو

  • 12 أغسطس 2026
  • 10:53
أستراليا تسقط تهمتي الاعتداء والملاحقة عن بطل هجوم بوندي فيديو

خبرني - أسقطت محكمة أسترالية تهمتي الاعتداء والملاحقة عن المواطن أحمد الأحمد ذي الأصول السورية، الذي برز اسمه خلال هجوم مسلّح شهدته سيدني العام الماضي.

وأظهرت وثائق قضائية أن المحكمة أسقطت التهمتين الموجهتين للأحمد بعد جلسة مقتضبة عقدتها، اليوم الأربعاء، وكانت السلطات قد وجّهت إليه في وقت سابق من هذا العام اتهامات بالاعتداء على والده وملاحقته، وهي اتهامات نفاها الأحمد بشكل كامل.

وتعود تفاصيل بروز اسمه إلى 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما شهد شاطئ بوندي هجوما بأعيرة نارية في أثناء الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا)، أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وأظهرت تسجيلات مصورة تحرك الأحمد -الذي يعمل بائع فاكهة- بين السيارات المتوقفة للسيطرة على أحد المسلحين وانتزاع سلاحه في محاولة لوقف إطلاق النار، مما أدى إلى إصابته بجروح ناتجة عن أعيرة نارية.

وعلى خلفية ذلك، التقى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الأحمد ووصفه بأنه "بطل أسترالي حقيقي" ومصدر إلهام للجميع.

وأسفر الهجوم في حينه عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40، وكان مرشحا ليحصد أرواحا أكثر لولا تدخل الأحمد الذي أوقف المسلح الثاني قبل أن يطلق مزيدا من النار.

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