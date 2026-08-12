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ارتفاع سعر الذهب عيار 21 محليا بمقدار 30 قرشا الأربعاء

  • 12 أغسطس 2026
  • 10:28
ارتفاع سعر الذهب عيار 21 محليا بمقدار 30 قرشا الأربعاء

خبرني - ارتفع سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، الأربعاء، بمقدار 30 قرشا مقارنة بتسعيرة الثلاثاء، ليبلغ 89.9 دينار لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 89.6 دينار الثلاثاء.

ووفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفع سعر شراء غرام الذهب عيار 21 بمقدار 20 قرشا، ليصل إلى 85.7 دينار الأربعاء، مقارنة مع 85.5 دينار الثلاثاء.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 بمقدار 30 قرشا، من 102.7 دينار الثلاثاء إلى 103 دنانير الأربعاء، فيما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 18 بمقدار 20 قرشا، من 79.3 دينار إلى 79.5 دينار.

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