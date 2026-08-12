الضمان الاجتماعي: غالبية خدماتنا متاحة إلكترونيا

خبرني - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، أن غالبية خدماتها متاحة إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني، وذلك حرصا منها على تسهيل وصول جمهورها إلى خدماتهم في أي وقت ومن أي مكان.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي، أنّها ستصدر نسخة جديدة من تطبيقها الهاتفي بحلول نهاية أيلول المقبل، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية أمام جميع المستفيدين من خدماتها.

وأوضحت أن من يواجهون صعوبة من جمهورها في استخدام الخدمات الإلكترونية بإمكانهم مراجعة أي من فروعها الأقرب إليهم اعتباراً من الخميس 13 آب 2026، حيثُ وفّرت المؤسسة خدمة جديدة تسهل على موظفيها خدمة المراجعين غير القادرين على استخدام الخدمات الإلكترونية من تقديم معاملاتهم بسهولة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه لا يوجد أي مكاتب مرخصة من قبلها حالياً لتقديم معاملات وخدمات الضمان الاجتماعي، مبينةً أنها ستصدر في المرحلة المقبلة أسساً لاعتماد وكلاء أو مكاتب خدمات خارجية وفقاً لشروط وأحكام تضمن تقديم الخدمات بالجودة والمعايير المطلوبة، وسيُعلن عنها فور اعتمادها رسمياً.