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الأردن.. حرس الحدود يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود الشمالية

  • 12 أغسطس 2026
  • 09:45
الأردن حرس الحدود يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود الشمالية

خبرني - أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، الأربعاء، محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة.

وقد رصدت قوات حرس الحدود الأشخاص أثناء محاولتهم العبور، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة، حيث تم إلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتعكس هذه العملية مستوى الجاهزية العالية واليقظة المستمرة لقوات حرس الحدود في مراقبة واجهات المملكة الحدودية والتصدي الحازم لكافة محاولات التسلل والتهريب دون تهاون.

وأكّدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنها ستبقى درع الوطن وسياجه الحصين، وستواصل أداء واجبها في حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها، والتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها.

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