تعبيد ليلي لشارع مكة.. أعمال تبدأ منتصف الليل

خبرني - تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال تعبيد ليلية في شارع مكة، ضمن منطقة زهران، حي ام اذينة الشرقي، اعتباراً من الساعة 12 منتصف هذه الليلة، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها.



وأكد المدير التنفيذي للطرق في امانة عمان المهندس سليمان الشمري أن أعمال التعبيد في شارع مكة ستكون من اشارة ام اذينة الى بداية اشارة شارع مكة.





وأشار الى أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب، و ذلك بالتنسيق مع ادارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق.