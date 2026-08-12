علمياً.. 7 أيام فقط من الخلوة والتأمل قد تعيد برمجة الدماغ

خبرني - كشفت دراسةٌ حديثةٌ أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا أن أسبوعاً واحداً من التأمل المكثف وممارسات العقل والجسم يمكن أن يُحدث تغييراتٍ بيولوجيةً ملموسةً في الدماغ والدم والجهاز المناعي، تتجاوز مجرد الشعور بالاسترخاء.

ووفقاً لما نشره موقع "ساينس ديلي" Science Daily، نقلاً عن دورية Communications Biology، توصل الباحثون إلى مؤشراتٍ على زيادة المرونة العصبية، وهي قدرة الدماغ على التكيف وإعادة تنظيم نفسه وتكوين روابط جديدة. وتوفر النتائج فهماً أعمق لكيفية تأثير الممارسات الذهنية في البيولوجيا البشرية.

وشملت الدراسة 20 شخصاً بالغاً يتمتعون بصحةٍ جيدةٍ شاركوا في برنامج إقامةٍ استمر سبعة أيام، تضمن محاضراتٍ يوميةً ونحو 33 ساعةً من التأمل الموجّه وجلساتٍ علاجيةً جماعيةً.

وقبل البرنامج وبعده، خضع المشاركون لفحوص باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، كما جُمعت عيناتُ دمٍ لتحليل التغيرات المرتبطة بالأيض والنشاط المناعي والإشارات الجزيئية.

وأظهرت النتائج انخفاضاً في نشاط مناطق الدماغ المرتبطة بالحديث الذهني الداخلي أثناء التأمل، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشراً إلى كفاءةٍ أكبر في وظائف الدماغ.

كما كشفت التجارب المخبرية عن زيادةٍ في المرونة العصبية، إذ نمت الخلايا العصبية التي تعرضت لبلازما دم المشاركين بعد الخلوة بصورةٍ أفضل، وشكّلت روابطَ عصبيةً أكثر مقارنةً بما كانت عليه قبل البرنامج.

ورصد الباحثون أيضاً تغيراتٍ في عمليات الأيض تمثلت في زيادة قدرة الخلايا على استخدام الغلوكوز لإنتاج الطاقة، بما يشير إلى حالة أيضية أكثر مرونةً وقدرةً على التكيف.

وفي جانبٍ آخر، ارتفعت مستويات المواد المسكنة الداخلية التي ينتجها الجسم طبيعياً للمساعدة في تنظيم الألم، ما يشير إلى تنشيط آلياتٍ ذاتيةٍ لتسكين الألم دون الحاجة إلى أدويةٍ خارجية.

كذلك سجلت الدراسة تغيراتٍ في الإشارات المناعية، مع ارتفاع مؤشراتٍ التهابيةٍ وأخرى مضادةٍ للالتهاب في الوقت نفسه، وهو ما يعكس استجابةً مناعيةً تكيفيةً أكثر تعقيداً.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج توفر أساساً علمياً لفهم كيفية مساهمة التدخلات غير الدوائية، مثل التأمل والممارسات الذهنية، في دعم الصحة النفسية والعاطفية والقدرة على تحمل الضغوط، مع إمكانية أن يكون لها دورٌ مستقبليٌّ في تحسين الصحة العامة وإدارة الألم.