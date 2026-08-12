روسيا تفرج عن عسكري أمريكي معتقل لديها منذ 2022

خبرني - أعلنت الإدارة الأمريكية الثلاثاء إفراج موسكو عن روبرت غيلمان، العنصر السابق في مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) الذي كان معتقلا في روسيا، موضحة أن إطلاق سراحه تم لأسباب إنسانية من دون تقديم "أي تنازلات".

وفي منشور له على منصة "تروث سوشيال" قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "بعد مباحثاتي مع الرئيس بوتين، وافقت روسيا على الإفراج عنه خصوصا لأسباب إنسانية"، وذلك بُعيد إعلان الخارجية الأمريكية الإفراج عن غيلمان.



وأضاف ترمب: "نقدر هذا القرار، كما نقدر أن روسيا لم تطلب أي شخص في المقابل، لم يحدث أي تبادل"، لافتا إلى أنه تحدث إلى غيلمان في الطائرة خلال رحلة العودة التي ترافقه فيها والدته نانسي.

"لا تنازلات"

وأكدت الخارجية الأمريكية أن "الإفراج عن غيلمان ليس جزءا من أي عملية تبادل، ولم تُقدّم أي تنازلات أخرى"، لافتة إلى أنه صُنّف أخيرا "محتجزا بشكل تعسفي" في روسيا.

وكانت محكمة في جنوب غرب روسيا حكمت على غيلمان عام 2022 بالسجن 4 سنوات ونصف سنة لإدانته بالاعتداء على شرطي، قبل أن تُمدَّد عقوبته لاحقا إلى 10 سنوات لإدانته بممارسة العنف ضد عاملين في السجن.

وبحسب منظمة "غلوبال ريتش" المعنية بالدفاع عن الأمريكيين المحتجزين في الخارج، فإنه "في 30 يونيو/حزيران، نُقل روبرت من مستشفى السجن إلى مستشفى مدني في مدينة فورونيج، وأفادت التقارير الواردة من مسؤولي المستشفى بأن حالته كانت حرجة".

وأوضحت المنظمة أن ذلك دفع الحكومة الأمريكية إلى التحرك، ما أفضى إلى إفراج إنساني أحادي الجانب من السلطات الروسية، مشيرة إلى أن غيلمان سيتوجه إلى مستشفى عسكري أمريكي في ولاية تكساس للخضوع لتقييم وعلاج طبي ونفسي.



من جهته، رحب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالإفراج عن غيلمان، وقال في بيان: "اليوم، وبعد أكثر من 4 سنوات من الاحتجاز في روسيا، بات روبرت غيلمان في طريقه للعودة إلى بلاده ليلتئم شمله بعائلته" ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف روبيو: "مع ترحيبنا بهذا التطور الإيجابي، نواصل المطالبة بالإفراج عن كل الأمريكيين المحتجزين ظلما، بمن فيهم ستيفن هوبارد"، وهو مدرس متقاعد قضت محكمة في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بحبسه لنحو 7 سنوات بتهمة "الارتزاق" لصالح أوكرانيا، فيما ينفي السجين الأمريكي ذلك.

وكانت ليكسي هادسون، شقيقة روبرت، قد أشارت مؤخرا في رسالة إلى تدهور وضعه الصحي بشكل خطير، ودعت إلى الإفراج عنه بصورة عاجلة.