فيديو.. كواليس نقل ترمب سراً بشاحنة تموين بتركيا إثر تهديد إيراني باغتياله

خبرني - كشفت شبكة CBS News عن فيديو يُظهر شاحنة التموين التابعة للمطار التي استُخدمت في عملية سرية لنقل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من طائرة إير فورس وان إلى طائرة حكومية أميركية أخرى، وسط تهديد إيراني موثوق الشهر الماضي.

ويظهر الفيديو الشاحنة وهي تغادر محيط إير فورس وان بعد صعود ترمب إلى الطائرة، قبل أن تتوجه إلى طائرة أميركية ثانية أقلّت الرئيس سرًا من العاصمة التركية أنقرة، عقب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاءت العملية بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات الأميركية مخططًا موثوقًا لاستهداف الطائرة التي كان من المقرر أن تقل ترمب من أنقرة بصاروخ، في تهديد نُسب إلى إيران ووكلائها.

وبحسب تقارير أميركية، كان الصحافيون وبعض موظفي البيت الأبيض على متن "إير فورس وان"ويعتقدون أن الرئيس يسافر معهم، بينما نُقل ترامب إلى طائرة عسكرية أخرى من طراز C-32A.

ووصل الرئيس إلى بريطانيا على متن الطائرة البديلة، قبل أن ينتقل مجددًا إلى الطائرة الرئاسية الجديدة لاستكمال رحلته إلى الولايات المتحدة.



وأثارت عملية تبديل الطائرة السرية غضب عدد من مسؤولي إدارة ترمب، الذين حذروا من أن الكشف عن تفاصيل الإجراءات والتكتيكات الأمنية السرية قد يحد من قدرة الأجهزة الأميركية على تنفيذ عمليات مماثلة لحماية الرؤساء في المستقبل.

وكان ترمب قد أشار خلال قمة الناتو إلى خطورة التهديدات المحيطة به، واصفًا نفسه بأنه الهدف الأول لإيران.