البنتاغون: العمليات الأميركية قتلت 153 مدنيا في 2025

خبرني - قال مسؤول أميركي نقلا عن تقييمات لوزارة الحرب (البنتاغون)، إن العمليات العسكرية الأميركية في عام 2025، أسفرت عن مقتل 153 مدنيا وإصابة 243 آخرين.

يأتي هذا مقابل تقييم للبنتاغون أفاد بمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين جراء العمليات العسكرية الأميركية في عام 2024.

وذكر تقرير للبنتاغون قدم إلى الكونغرس الأميركي ونشرته وسائل الإعلام الأميركية أن جميع القتلى والمصابين المدنيين المسجلين في عام 2025 سقطوا نتيجة ثلاث غارات أميركية في اليمن.

أفاد تقرير البنتاغون بأن تقدير القيادة المركزية الأميركية يشير إلى أن الغارات الثلاث التي نفذت في نيسان 2025 في اليمن أسفرت "على الأرجح" عن إلحاق الأذى بالمدنيين.

وذكر تقرير البنتاغون أيضا أنه حتى شباط 2026، كانت هناك 15 واقعة أخرى في اليمن تعمل القيادة المركزية الأميركية حاليا على تقييمها استجابة لتقارير وردت عبر منظمات غير حكومية.

ويقول الجيش الأميركي، إنه يهدف إلى إضعاف قدرات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

ولم يتضمن تقرير البنتاغون أي قتلى أو مصابين جراء الضربات الأميركية في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وذكر التقرير أنه اعتبارا من أول شباط 2026، قدرت القيادة الجنوبية الأميركية أنه "لم تكن هناك وقائع يرجح أنها أسفرت عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين جراء العمليات العسكرية الأميركية في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأميركية في عام 2025".

شنت إدارة الرئيس دونالد ترامب هجمات على سفن تتهمها بنقل المخدرات بمنطقة شرق المحيط الهادئ، واصفة أهدافها "بإرهابيي المخدرات".

واستنادا إلى إحصاءات أعداد القتلى التي نشرت بعد كل ضربة، فقد أسفرت الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على هذه السفن عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ أيلول 2025.

وتعتبر منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية هذه الضربات عمليات قتل غير قانونية خارج نطاق القضاء، ويصف الاتحاد الأميركي للحريات المدنية تصريحات إدارة ترامب بشأن من تستهدفهم بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى بث الخوف".