الذهب قرب ذروة 10 أسابيع مع ترقب بيانات تضخم أميركية

خبرني - ارتفع الذهب بنسبة تقارب واحدا بالمئة، الأربعاء، مدعوما بتراجع رهانات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في وقت ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم أميركية رئيسية قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4406.34 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.6% إلى 4466.70 دولارا.

وصعد الذهب إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع الثلاثاء قبل أن يواجه مقاومة فنية عند المتوسط المتحرك لمئة يوم حول 4387 دولارا، ليسجل انخفاضا عند التسوية للمرة الثانية هذا الشهر.

وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا "المحرك الرئيسي للذهب هو تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة".

وسجل الذهب يوم الجمعة أكبر مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني؛ بعد أن دفعت بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن احتمالا نسبته 50%؛ لرفع أسعار الفائدة في أيلول، بانخفاض عن 60% قبل صدور تقرير الوظائف.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقد تؤدي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى إعادة تشكيل توقعات أسعار الفائدة.

وواصل النفط مكاسبه بعد إعلان الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران، عن شن هجمات منفصلة على سفينتين الثلاثاء، في حين بدت فرص إنهاء حرب إيران قاتمة، إذ أعلنت طهران أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 65.46 دولارا للأوقية، ليجري تداولها دون أعلى مستوى منذ 22 حزيران الذي سجلته الثلاثاء.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 1754.10 دولارا، وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1370.86 دولارا.