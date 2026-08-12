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الاربعاء: 12 أغسطس 2026
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أجواء صيفية عادية حتى السبت

  • 12 أغسطس 2026
  • 08:24
أجواء صيفية عادية حتى السبت

خبرني  - يكون الطقس الأربعاء، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 35- 23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 32- 21، وفي المرتفعات الشمالية 31- 21، وفي مرتفعات الشراة 32 - 18، وفي مناطق البادية 39- 22، وفي مناطق السهول 35 - 22، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 27، وفي البحر الميت 42 - 26، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس الخميس، صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارًا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويبقى الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

ويبقى الطقس السبت، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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