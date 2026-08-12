أسرة حياة الفهد تحسم الجدل حول وصيتها

خبرني - حسمت أسرة الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد الجدل المُثار مؤخرًا حول وجود وصية خيرية للفنانة الكويتية، معلنة، عبر بيان رسمي أصدره المحامي خالد الراشد، الممثل القانوني لـ"أم سوزان" سابقًا ولابنتها سوزان حاليًا، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأخبار المضللة ومستغلي اسمها.

وأكدت الأسرة عدم وجود أي وصية أو قرار لتأسيس صندوق خيري باسم الراحلة، مشددة على أن التركة تم حصرها وتوزيعها بالكامل وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون الكويتي عبر وزارة العدل.

وحذر البيان من اجتزاء لقاءات قديمة للفنانة حياة الفهد، أو إعادة تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإيهام الجمهور بأنها تصريحات حديثة أو وصية تُنشر للمرة الأولى.

كما حذرت الأسرة المحسنين والجمهور من الانسياق وراء روابط رقمية أو عملات مشفرة أو حملات تبرع وهمية تُستغل فيها صور الفنانة الراحلة واسمها.

وشدد البيان على منع استخدام اسم حياة الفهد أو صورها في أي فعاليات فنية أو مهرجانات أو أعمال وثائقية أو إنتاجات تتعلق بسيرتها الذاتية داخل الكويت أو خارجها، إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق من الممثل القانوني لابنتها سوزان حصرًا.

وأوضح البيان أن انتشار هذه الشائعات عبر منصات خليجية وعربية تسبب في حرج بالغ واستياء شديد لبنات الراحلة وأحفادها، جراء الاتصالات المكثفة التي وردتهم للتبرع.

وأكد البيان في الختام الملاحقة القضائية لكل من يشارك في نشر المواد المضللة أو يمس الحياة الخاصة للراحلة، داخل دولة الكويت وخارجها.