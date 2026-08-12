ترمب: غادرت طائرة الرئاسة في تركيا خلسة بسبب وجود تهديد

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تسلل إلى خارج طائرة الرئاسة "إير فورس وان" في تركيا لأن جهاز الخدمة السرية والجيش أرادا أن يستقل "طائرة أخرى" بسبب تهديد ما.

وأضاف ترامب: "أنا أتبع توجيهات جهاز الخدمة السرية والجيش. لقد أرادا مني أن أسافر على متن رحلة أخرى، في طائرة أخرى"، في إشارة إلى ما حدث عقب زيارته لتركيا الشهر الماضي.

وأكدت تعليقاته تقريرا نشر لأول مرة في صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين، يفيد بأن ترامب اختبأ في حاوية تموين بالمطار ليتسلل إلى طائرة أخرى، بينما أقلعت طائرة إير فورس وان، المليئة بمسؤولي البيت الأبيض وموظفي الأمن والدعم والصحفيين، من الأجواء التركية، كطعم أساسي، تحسبا لقيام إيران بتنفيذ تهديد موثوق به بشن هجوم.

وقال ترامب للصحفيين بعد رحلة إلى أوهايو: "لا يسعني سوى أن أفعل ما يقولونه"، وأضاف أنه لا يثق في إيران.

وكان ترامب قد استقل طائرة الرئاسة التي تم تجديدها في الآونة الأخيرة والمقدمة من قطر متجهاً إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، لكنه صعد بشكل مفاجئ إلى طائرة رئاسية أقدم عند مغادرته البلاد، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول مدى أمان الطائرة الجديدة.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال" قبل مغادرة أنقرة إنه سيستخدم طائرة الرئاسة القديمة ذات اللون الأزرق الفاتح "من أجل الأيام الخوالي" للسفر من أنقرة إلى قاعدة سلاح الجو الملكي في ميلدنهول في بريطانيا في حين توقفت الطائرة الجديدة في القاعدة نفسها ليتسنى للعسكريين الأميركيين هناك تفقدها.

وذكرت "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤول أميركي مطلع على العملية ومواد راجعتها الصحيفة تدعم الرواية أنه بعد صعود ترامب على متن طائرة "إير فورس وان" القديمة أمام الكاميرات في أنقرة، نقل سراً بواسطة شاحنة تموين بالمطار إلى طائرة أصغر، وهي طائرة من طراز سي-32 أيه تابعة للقوات الجوية.

وذكرت الصحيفة أن عملية التمويه هذه جاءت استجابة لتهديد موثوق استهدف ترامب. وكانت عملية مماثلة قد جرت في عام 2000، عندما استقل الرئيس الأسبق بيل كلينتون طائرة من طراز يستخدمه عادة رجال الأعمال ولا تحمل علامات مميزة للسفر إلى باكستان، بينما أرسل طائرته الرئاسية الرسمية لتصبح طعماً.

وفي الواقعة الأحدث، ذكر الصحافيون الذين ظنوا أنهم يسافرون مع ترامب على متن طائرة "إير فورس وان" القديمة - التي استخدمت فعلياً كطعم - أنهم تلقوا تعليمات بإبقاء ستائر النوافذ في مقصورة الصحافة مغلقة. وقالت الصحيفة إن بعض موظفي البيت الأبيض اعتقدوا أيضاً أن الرئيس كان على متن الطائرة.