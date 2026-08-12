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برشلونة وباريس يحسمان صفقة فيران توريس

  • 12 أغسطس 2026
  • 04:03
برشلونة وباريس يحسمان صفقة فيران توريس

خبرني - تُشير تقارير إسبانية، إلى أنّ فيران توريس مهاجم برشلونة سينضمّ إلى باريس سان جيرمان قبل نهاية الأسبوع.

وتحدثت صحيفة SPORT الإسبانية، عن اتفاق مبدئي بين باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن توريس.

وسينتقل صاحب هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم مقابل 50 مليون يورو كقيمة ثابتة، إضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات.

وأكّدت الصحيفة أن توريس سيسافر إلى باريس بعد قدومه إلى المدينة الرياضية لبرشلونة، وتوديعه اللاعبين ومختلف العاملين في النادي.

ورفض برشلونة عرضاً أولياً قيمته 40 مليون يورو إضافة إلى 10 مليون يورو كمتغيّرات، ليُقرّر ناصر الخليفي تقديم عرض مُحسّن لإتمام الصفقة.

ولعب لويس إنريكي دوراً مهماً في إنجاح الصفقة، حيث أراد تعزيز هجومه دون الاعتماد على مهاجم صريح تقليدي.

وبادر المدرب الإسباني للاتصال هاتفياً باللاعب، حيث شرح له دوره في الفريق بالتفصيل، وذلك لإزالة كل الشكوك التي قد يعيشها بالنظر إلى المنافسة القوية في هجوم بطل أوروبا.

في سياق متّصل، نقلت "سبورت" عن مصادر فرنسية، أنّ توريس سيحصل على عقد يُضاهي عقود نجوم باريس سان جيرمان، وسيمتد لخمسة مواسم.

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