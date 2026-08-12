دراسة: نصف الاسكتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا

خبرني - قالت صحيفة "ذا ناشيونال" نقلا عن بيانات من شركة الأبحاث "فايند آوت ناو" إن ما يقرب من نصف سكان اسكتلندا يؤيدون إعلان الاستقلال من جانب واحد عن المملكة المتحدة.

وكتبت الصحيفة: "باستثناء أولئك الذين لم يعرفوا كيف يجيبوا، قال 45% من الذين تم استطلاع آرائهم إنهم يؤيدون بشدة أو إلى حد ما إعلان الحكومة الاسكتلندية من جانب واحد الاستقلال عن المملكة المتحدة".

وإذا تم تضمين الذين ليس لديهم إجابة واضحة في الاستطلاع، فإن عدد المؤيدين لإعلان الاستقلال من جانب واحد ينخفض ​​إلى 35%، بينما يعارضه 42%.

ويلفت النظر أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عاما، هم الأكثر تأييدا لإعلان الاستقلال دون موافقة لندن (46٪ من الفئة العمرية)، بينما يعارض ذلك 66٪ من كبار السن.

في نهاية شهر يوليو، استبعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام إجراء استفتاء متكرر على استقلال اسكتلندا.

في وقت سابق، وتحديدا في شهر مايو، أيد البرلمان الاسكتلندي دعوة السلطات المحلية لإجراء استفتاء. وبذلك، وافق النواب على الطلب بموجب المادة 30 من قانون الديمقراطية الاسكتلندي لعام 1998، التي تمنح إدنبرة الحق في طلب صلاحيات تشريعية محفوظة عادة للحكومة المركزية في لندن. وعلى أساس هذا الطلب تحديدا، تم إجراء استفتاء الاستقلال الاسكتلندي في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، رفضت السلطات البريطانية مرارا طلبات إجراء استفتاء جديد.

خلال استفتاء الاستقلال في عام 2014، صوت 55% ضد الانفصال، بينما صوت 45% لصالحه.