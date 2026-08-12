ترمب يحظر تمويل الدولة لعمليات تغيير الجنس للقاصرين

خبرني - أفاد البيت الأبيض الثلاثاء بأن الرئيس دونالد ترمب وقّع مرسوما يحظر التمويل الفيدرالي للإجراءات الطبية المتعلقة بتغيير الجنس لدى القاصرين.

وذكر البيت الأبيض أن ترمب أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات لمنع إجراء مثل هذه العمليات.

وقال ترمب : 'الأطباء في جميع أنحاء البلاد يشوهون ويعقمون أعدادا متزايدة من الأطفال تحت ذريعة كاذبة بأنهم يستطيعون تغيير جنسهم من خلال سلسلة من التدخلات الطبية غير القابلة للتراجع. هذا التوجه الخطير سيكون وصمة عار في تاريخ بلادنا، ويجب وضع حد له".

ووفقا للمرسوم، يُحظر استخدام الأموال العامة لإجراء العمليات أو العلاجات الهرمونية الموجهة لتغيير الجنس لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما. وقد وجّه ترمب وزارة الصحة بمراجعة التوصيات المتعلقة بعلاج الاضطراب الهوياتي الجنسي (الجندري) لدى الأطفال، وتقديم تقرير جديد في غضون 90 يوما.

كما يُلزم المرسوم المؤسسات الطبية التي تتلقى تمويلا فيدراليا بوقف تقديم مثل هذه الخدمات، ويوجه وزارة الحرب باستثنائها من برنامج التأمين الصحي (TRICARE) الذي يشمل القاصرين.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لن ترعى الولايات المتحدة أو تدعم بعد الآن ما يسمى بعمليات "التحول" للأطفال من جنس إلى آخر".

كما تتضمن الوثيقة أيضا توجيهات لوزارة العدل بتشديد الرقابة على الامتثال للتشريعات المتعلقة بحماية الأطفال، والقيام بالتحقيق في الحالات المرتبطة بالاحتيال الطبي والانتهاكات في هذا المجال.

ويشار إلى أن هذا الموضوع كان يُدار بطريقة مغايرة تماما خلال عهدي الرئيسين الديمقراطيين باراك أوباما وجو بايدن، حيث ركزت إدارتاهما على "توسيع حقوق مجتمع الميم وحماية وتسهيل الرعاية الصحية للمتحولين جنسيا، باعتبارها جزءا من الحقوق المدنية ومنع التمييز".

فلقد شهدت فترة أوباما وضع الحجر الأساس لحماية الرعاية الصحية المتعلقة بتغيير الجنس، وأصدرت إدارة أوباما في عام 2016 حظرا شاملا على التمييز على أساس الهوية الجنسية في البرامج الصحية التي تتلقى تمويلا فيدراليا. منع هذا القرار شركات التأمين والمستشفيات من رفض تقديم أو تغطية الرعاية الصحية للمتحولين جنسيا.

وركزت الإدارة على حظر "العلاج التحويلي" (الذي يحاول إجبار الأطفال على قبول جنسهم البيولوجي)، ودعمت حق الطلاب المتحولين في استخدام المرافق المدرسية (كالحمامات) وفقاً للهوية التي يختارونها. وتبنت إدارة بايدن سياسات أكثر انفتاحا ودعما مباشرا لما يُعرف بـ "الرعاية المؤكدة للجنس" للشباب والقاصرين. ودعمت الإدارة توفير العلاجات الهرمونية ومثبطات البلوغ للقاصرين.