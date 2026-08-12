أفضل التوابل لصحة الكلى

خبرني - تشير الدكتورة سارة براتو، خبيرة التغذية الأمريكية، إلى أن الثوم من أفضل التوابل وأكثرها فائدة لصحة الكلى.

ووفقا لها، يُعد الثوم من أكثر التوابل فائدة لصحة الكلى، بفضل احتوائه على الأليسين، وهو مركب يتكوّن في الثوم عند تكسير خلاياه ميكانيكيا، ويمنحه رائحته النفاذة المميزة، بحسب موقع "Eating Well".

وتشير الخبيرة إلى أن الأليسين يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ويساعد على الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عمليتان ترتبطان بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

ومن جانبها، تشير الدكتورة رائدة جيوالا، أخصائية أمراض الكلى، إلى أن فوائد الثوم قد لا تقتصر على تأثيره المباشر في الكلى، إذ يعزز الأليسين أيضا إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يساعد على توسع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. ويكتسب ذلك أهمية كبيرة في الوقاية من أمراض الكلى، لأن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، وقد يؤثر سلبا في وظائف الكلى مع مرور الوقت.

وتقول: "قد يسهم الاستهلاك المنتظم للثوم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، وهما حالتان تُعدّان أيضا من عوامل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة".

ووفقا للخبراء، لا يُعد الثوم دواء، ولا يُنصح باستخدامه بديلا للعلاج الموصوف، بل بإدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي كجزء من نمط غذائي صحي ومتوازن.