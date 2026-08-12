قاعدة غريبة تمنع ماريسكا من منح هالاند شارة قيادة مانشستر سيتي

خبرني - اعترف مدرب مانشستر سيتي الجديد الإيطالي إنزو ماريسكا أنه لا يفضّل على الإطلاق منح شارة قيادة الفريق السماوي لمهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند.

ومن المقرر أن يختار ماريسكا بنفسه القائد الجديد لمانشستر سيتي لخلافة برناردو سيلفا الذي انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، ومن ضمن الخيارات رودري إذا لم ينتقل إلى برشلونة، وروبن دياز وهالاند، ولاعب إنجليزي واحد على الأقل وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" (the sun) البريطانية.

لكن ماريسكا (46 عاما) لا يفضّل اختيار هالاند على اعتبار أنه يسجّل الكثير من الأهداف، وهو ما يصطدم مباشرة بإحدى قواعده الرئيسية.

قاعدة ماريسكا

وأوضح المدرب الإيطالي "فرضت قاعدة أثناء عملي في ليستر سيتي وتشلسي تنص على أنه عندما نسجل هدفا، يتوجب على قائد الفريق القدوم إلىّ عند مقاعد البدلاء، لا للاحتفال، بل لتلقي التعليمات، لكن إذا كان القائد هو من يسجّل فحينها يمكنه الاحتفال بطبيعة الحال".

وأضاف "إذا شاهدتم مباراة يوم الأربعاء (ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي)، فعندما سجلنا الهدف الأول جاء روبن إلى مقاعد البدلاء، فهناك دائما شيء ما يحتاج إلى تعديل".

وتابع "لكن إذا كان إرلينغ هو القائد فسوف نواجه مشكلة حقيقية، هل تتخيلون ذلك؟"، في إشارة منه إلى السجل التهديفي الغزير للاعب النرويجي الذي سجل 162 هدفا في 198 مباراة منذ وصوله للفريق صيف عام 2022، وهو ما سيحرم المدرب في الكثير من الأوقات من إرسال تعليمات جديدة للاعبيه أثناء الاحتفال.

وبحسب الصحيفة فإن ماريسكا يميل لاختيار دياز قائدا جديدا للفريق، وهو ما اتضح خلال مباريات مانشستر سيتي الإعدادية للموسم الجديد.

وختم ماريسكا "لدينا في الوقت الحالي 3 أو 4 قادة وينقصنا قائد واحد. أما بالنسبة لحالة رودري، فلننتظر لنرى ما سيحدث".

وأعلن مانشستر سيتي في أواخر يونيو/حزيران الماضي تعيين ماريسكا مدربا للفريق خلفا للمدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي رحل عن الفريق بعد 10 سنوات ناجحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند كان أحد أوائل اللاعبين الذين تواصلوا مع ماريسكا وهنؤوه على تولي تدريب الفريق.

وكان ماريسكا أحد مساعدي غوارديولا عندما حقق مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا) بموسم 2022-2023.

وفي أبرز إنجازات ماريسكا التدريبية قيادته تشلسي للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي موسم 2024-2025، والأبرز كأس العالم للأندية 2025 في أول نسخة موسعة.