الأمريكيون مدينون بـ1.26 تريليون دولار عبر بطاقات الائتمان

خبرني - ارتفعت ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، لتصل إلى 1.263 تريليون دولار بنهاية يونيو/حزيران، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وفق بيانات بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.

وزادت الأرصدة بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق، وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصلها سوى نحو 14 مليار دولار عن الذروة المسجلة بنهاية عام 2025 عند 1.277 تريليون دولار.

وجاء صعود ديون البطاقات رغم انخفاض إجمالي ديون الأسر الأمريكية بقيمة 13 مليار دولار خلال الربع إلى 18.771 تريليون دولار، إذ عوضت زيادة قروض السيارات وبطاقات الائتمان وخطوط الائتمان بضمان المنازل جزءا من تراجع أرصدة الرهون العقارية والقروض الطلابية.

ويستند التقرير إلى عينة ممثلة للسكان من سجلات ائتمان إكويفاكس مجهولة الهوية، ويقيس الأرصدة التي تظهر في التقارير الائتمانية للأفراد، بما يشمل الرهون العقارية وقروض السيارات والتعليم وبطاقات الائتمان.

تعثر ملتبس

ارتفعت نسبة أرصدة بطاقات الائتمان المتأخرة عن السداد 90 يوما أو أكثر من 7.6% في الربع الثالث من عام 2022 إلى 12.8% في الربع الأول من 2026، لكن باحثي البنك قالوا إن هذا المؤشر لا يعني أن حالات التعثر الجديدة قفزت بالنسبة نفسها.

وأوضح الباحثون أن نسبة 12.8% تقيس كامل رصيد الديون المتعثرة الظاهر في التقارير الائتمانية، بما في ذلك ديون قديمة شطبتها البنوك محاسبيا لكنها ظلت مسجلة على المقترضين، وعادة تشطب البنوك الدين من دفاترها بعد تأخر السداد بين 120 و180 يوما، مع استمرار حقها في تحصيله.

وتضاعفت نسبة الديون المشطوبة التي تواصل المؤسسات الإبلاغ عنها بعد مرور عام من نحو 40% خلال الفترة بين عامي 2004 و2012 إلى 80% في 2024، مما أدى إلى تراكم الأرصدة القديمة داخل مؤشر التعثر، ولا يزال أكثر من 23 مليون أمريكي يحملون أرصدة بطاقات مشطوبة ظاهرة في تقاريرهم الائتمانية.

أما نسبة الأرصدة التي دخلت حديثا في تعثر خطير، أي تأخر سدادها 90 يوما أو أكثر، فبلغت 6.97% في الربع الثاني مقابل 6.93% قبل عام، ويحسب البنك النسبة على أساس سنوي باستخدام مجموع متحرك لأربعة أرباع.

وقالت المستشارة للسياسة الاقتصادية في البنك جويل سكالي إن حالات التعثر الجديدة في بطاقات الائتمان لا تزال مرتفعة، لكنها استقرت إلى حد كبير خلال العامين الماضيين.

وأظهر تحليل سابق للبنك أن التعثر كان أعلى بصورة مستمرة في المناطق الأقل دخلا، كما ارتفعت احتمالات التأخر بين حاملي الأرصدة التي تتجاوز 20 ألف دولار والمقترضين الذين يجمعون بين ديون البطاقات وقروض السيارات أو التعليم.

فوائد مرتفعة

بلغ متوسط نسبة الفائدة السنوية على حسابات بطاقات الائتمان التي تحمل فوائد 22.15% خلال الربع الثاني، ارتفاعا من 21.52% في الربع الأول، بينما سجل المتوسط المحسوب لجميع حسابات البطاقات 20.94%، بحسب أحدث بيانات مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وزاد إجمالي الائتمان الاستهلاكي المتجدد -الذي يتكون معظمه من بطاقات الائتمان- بمعدل سنوي معدل موسميا قدره 3.9% خلال الربع الثاني، ووصل رصيده إلى 1.351 تريليون دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق المقياس الأوسع الذي ينشره مجلس الاحتياطي الفدرالي.