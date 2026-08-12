ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية

خبرني - رعى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، مساء الثلاثاء، حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية، والذي ضم 450 خريجا وخريجة من مختلف الدرجات والتخصصات التقنية والتطبيقية.

واحتفلت الجامعة، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بتخريج طلبة درجة البكالوريوس، والدرجة التقنية الثانية، والدرجة التقنية الأولى، ضمن برامج أكاديمية وتطبيقية تشمل الهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الطاقة، والهندسة الميكانيكية، وعلم الحاسوب، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، وهندسة العمارة، بما ينسجم مع رسالتها في إعداد كفاءات تقنية مؤهلة لسوق العمل.

ويأتي تخريج الفوج السادس بالتزامن مع مرور عشرة أعوام على تأسيس الجامعة، التي انطلقت برؤية من سمو ولي العهد لتقديم نموذج تعليمي تقني وتطبيقي يواكب متغيرات سوق العمل، ويرتكز على التعلم العملي، والابتكار، والجاهزية المهنية، والشراكات مع قطاع الصناعة.

وخلال الحفل، ألقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي كلمة أشار فيها إلى مسيرة الجامعة منذ تأسيسها في مجمع الملك الحسين للأعمال، وصولا إلى ما أصبحت عليه اليوم من مؤسسة تعليمية تطبيقية تضم نحو 3000 طالب وطالبة من مختلف محافظات المملكة، وتعمل على تمكينهم من توظيف التكنولوجيا والمعرفة العملية في تقديم حلول مرتبطة بتحديات واقعية.

وأعلن رئيس الجامعة عن إطلاق وقفية جامعة الحسين التقنية، بهدف دعم جهود الجامعة في توسيع برامج المنح الدراسية، التي تمكّن اليوم أكثر من ألف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم في الجامعة، مع تطلع الجامعة إلى مضاعفة أثر هذه البرامج خلال السنوات المقبلة، بما يعزز تكافؤ الفرص ويدعم الطلبة أصحاب الكفاءة والطموح.

ويشكل إطلاق الوقفية خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استدامة رسالة الجامعة، وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم التقني أمام الطلبة الموهوبين والطموحين، وتأتي امتدادا لنهج الجامعة في ترسيخ ثقافة العطاء المستدام، وضمان استمرار أثرها التعليمي والتنموي للأجيال القادمة.

وكرّم سموه أوائل الجامعة خلال الحفل، إذ نالت الطالبة شذى البيطار المرتبة الأولى في درجة البكالوريوس وفي قسم علم الحاسوب، وحصل الطالب إيهاب قزع على المرتبة الأولى في الدرجة التقنية الثانية وفي قسم هندسة العمارة، فيما حصدت الطالبة زينا الزويري المرتبة الأولى في قسم هندسة الطاقة، ونال الطالب نورالدين درويش المرتبة الأولى في قسم الهندسة الميكانيكية بدرجة البكالوريوس.